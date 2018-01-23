千呼萬喚！ 彰化高鐵聯絡道下月3日全線通車

彰化縣長魏明谷下午在臉書宣布，縣民眾所矚目、期待許久的高鐵彰化站聯外道路即將在下月3日全線通車。(謝瓊雲翻攝)

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為擴大慶祝彰化高鐵聯絡道全線通車，通車典禮當天一早還將邀民眾從站區騎自行車上聯絡道體驗沿線風光與道路的便捷舒適感。(謝瓊雲翻攝)

高鐵彰化站聯外道路，歷經三年多的工期，目前第二標工程已經全部竣工，正在進行履勘，縣府已訂在下月3日正式舉行全線通車典禮，未來從員林市南區要到田中搭高鐵，車程只要10分鐘，大大提升。

千呼萬喚！全長9.4公里的彰化高鐵聯外道路，彰化縣政府斥資35億元工程費，第一段員林段已於前年12月底通車，第二段分為2A與2B標工程，也在去年12月陸續竣工，目前正在進行最後的細節改善。

彰化縣政府為慶祝聯外道通車，邀請所有縣民前來見證彰化重大交通建設新里程，2月3日周六通車典禮當天，將舉行盛大自行車體驗活動，邀民眾親子同遊，一起騎乘在聯外道路「東彰路」、體驗沿線田野風光，並感受道路便捷性。

縣長魏明谷表示，當天高鐵站區外與新路沿線還將安排在地社區、藝文團體、momo親子秀等多項精彩表演，還有田八堡文創市集進駐，現場提供千份在地美食、摸彩活動，獎品包括液晶電視及腳踏車。

縣府工務處指出，單車騎士初體驗，採全線淨空方式進行，參與民眾從高鐵站區出發騎到台74線林厝交流道後折返；10點由魏明谷主持通車典禮，與交通部官員、地方人士共同剪綵；市集與表演節目預計約進行到中午後結束，待下午2點解除道路封閉、正式移除兩端的紐澤西護欄後，全線暢通，駕駛人即可開車上路。

(中時)

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