台民眾生理年齡老化比韓國早5年

2018年01月23日 17:43 中時 馮惠宜

蝦毀，台灣生理年齡老化比韓國提早5年！眾匯智能推廣生理年齡系統呈現健檢報告，綜合基礎的健檢數據以大數據分析心、肺、肝、腎、胰等器官生理年齡，讓受檢者清楚了解自己的健康風險，在去年受檢的上萬民眾抽出1900份樣比分析，訝然發現台灣民眾生理年齡平均在35歲就開始高於自己的實際年齡，與韓國相較，生理年齡老化早了5年。

為了讓健檢報告更易懂易讀，眾匯智能引進韓國施行20年近300家醫院使用的「生理年齡分析系統」來呈現健檢報告，也為民眾打造個人化的健康改善計劃。

眾匯智能健康董事長王欽堂25年投身台灣健檢市場，發現長久以來對於民眾最大的困擾就是健檢報告一堆數據，就算紅通通，也看不懂健康風險在那？因而引進韓國施行20年，在亞洲地區已累積500萬人的生理年齡系統，透過大數據分析以各器官生理年齡呈現健康風險，並給予個人化健康改善方針。

生理年齡分析不只將健檢報告分析成簡單的年齡概念，也根據個人健康數值透過系統推薦專屬於受檢者個人的健康改善方針，當中包含運動形式、飲食調整、營養素攝取以及平時生活習慣建議方案。解決民眾看不懂健檢報告以及不知如何改善健檢紅字的痛點。是透過降低生理年齡、提升健康的新指標！

去年引進後以1900份樣本做出分析，也發現台灣發現台灣民眾生理年齡老化狀況早了5年，眾匯智能顧問醫師紀俊麟認為，台灣民眾35歲前，多數自認年輕，會為工作因素等消耗自己的健康資本，較不重視飲食、運動甚至熬夜等壞生活作息，直至身體出現不適狀況，才會驚覺健康的重要性。

(中時)