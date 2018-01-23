林美慧跨海瀋陽開講 分享AI世代孟母金鑰

2018年01月23日 17:12 旺報 賴廷恆

林美慧於瀋陽國貿飯店會議廳進行講座交流會，吸引超過300位當地家長慕名而來、座無虛席。（暐曜教育科技提供）

林美慧（左）將其著作《愛不NG，親子漫養智慧》簽名贈送給李道佳教授（右）。（暐曜教育科技提供）

應中華海峽兩岸經貿促進會遼寧辦事處的邀請，台灣知名育兒／親子教育專家、暐曜教育科技董事長林美慧博士，1月20日跨海於遼寧瀋陽國貿飯店會議廳，以《從AI世代談真實教育》為題進行講座交流會，吸引超過300位當地家長們慕名而來、座無虛席，台上台下交流熱絡、場面溫馨。

年過八旬、久未出席公眾聚會的李道佳教授，由遼寧早教及幼教教授秦旭芳等陪同出席，不僅與林美慧相見歡，並全程出席演講，事後再三讚許從這場演講獲益良多。

在兩岸從事幼教超過30年，林美慧的著作《愛不NG，親子漫養智慧》一書由親子教育談起，期盼扭轉教養迷思；有感於古有孟母三遷，林美慧也針對時下的兩岸家長，推出「孟母金鑰」教育服務平台，推廣其「科技與教育並進，良善與財富並存」的理念與精神。

林美慧指出，2013年牛津大學的一份研究報告指出，未來20年有47%的工作將會消失，另一份美國勞動部的報告也顯示，這一代孩子們長大後的工作，有65%尚未被發明。如今兩岸均陷於文憑至上、名校迷思，但名校、文憑未必等同於未來的競爭力；學校教不了的品格、觀念思維及格局視野，才是更關鍵、真正攸關未來的「隱性能力」。至於隱性能力的培養，則需由家庭教育奠定良好基礎。

深耕教育的經驗加上長期對教育趨勢的觀察，讓林美慧有感而發，AI人工智慧的世代來臨，不僅帶給人們嶄新的生活型態，也將逐步取代人力；但兩岸皆然，對孩子的教育仍停留在「用過去方式教現代的孩子面對未來」。這也讓憂心忡忡的林美慧，再三強調「真實教育」的重要性，希望藉由「孟母金鑰」的兩岸開啟與分享推廣，協助父母面對孩子的未來，能有足以依循的教與養參考。

據統計，至2020年大陸幼教市場規模將達3000億元人民幣。但在林美慧眼中，大陸全面二胎政策的放開，高收入族群快速增長，固然讓早教產業迅猛發展，家長更樂意在孩子教育方面投資；但也突顯出大陸早教市場質量良莠不齊、教育資源城鄉落差嚴重。而且目前市場上既缺乏一套針對家長量身訂作的教養建議系統，也無真正讓孩子適性分齡的解決方案。

在講座交流會中，林美慧就未來人才需求、孩子面臨的教育問題、父母應該如何擔當，以及「如何能得到事半功倍的收效」等方面一一深入淺出、娓娓道來。平易近人的演講內容，生動有趣的真實案例，讓全場父母聽眾在笑聲中深思，並經由交流互動得以解惑。

林美慧強調，為人父母的生命教育，首先是把「樹根」扎穩，再者要懂得「爬樓梯」。爬樓梯讓父母擁有更高更廣的視野，不再以過去的經驗強加於孩子身上；樹根，則是孩子本身的潛能，能夠認同、欣賞自己之餘，也需保有學習熱情等。這本宛若孩子一生的「幸福存摺」，才是現代孟母們能夠給予子女的最大財富。

此外，1月18日中華海峽兩岸經貿促進會遼寧辦事處在瀋陽正式掛牌，包括中華海峽兩岸經貿促進會前會長劉嵩祥、會長郭坤輝專程到場，林美慧也應邀出席掛牌儀式，並考察遼寧地區的早教現況與發展。

(旺報)