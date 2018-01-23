體育署試辦國小體操賽台體大登場 中市14校同樂

2018年01月23日 17:44 中時 陳世宗

台灣體操選手在近年體操賽事表現亮眼，為鼓勵體操普及化並向下扎根，教育部體育署提撥經費試辦樂活體操計畫，台中市有14所國小獲補助添購器材設備；體育署並委由國立台灣師範大學體育研究及發展中心承辦、國立台灣體育運動大學與台中市政府教育局協辦，23日在台體大試辦國內第一次「勇闖奇幻森林活力體操賽」，14校均推派中年級一班參賽，未來盼逐步推廣台中市經驗至其他縣市。

教育部體育署表示，長期以來由於場地設備、授課教師專業知能及外在環境影響等因素，體操或韻律只集中在少數推動學校，無法普及化，為此，體育署特別提撥經費，試辦樂活體操計畫。

教育局長彭富源表示，台中市獲補助參賽的14所學校包括塗城、永隆、南屯、協和、忠孝、忠明、僑孝、大里、霧峰、東園、內埔、石城、大肚、竹林國小，總經費約一千萬元，購買新型安全體操器材及舉辦活力體操比賽，將持續鼓勵學生在安全前提下多元學習，推廣體操發展。

永隆國小四年級學生廖哲緯表示，有了這些安全又新穎的器材設備，上課內容好像是在玩遊戲，覺得很好玩，例如安全跳箱由軟墊保護著，所以在練習時不會害怕跳，讓自己勇於嘗試。

計畫主持人國立台灣師範大學體育學系施登堯教授指出，錢花在刀口上是最直接的，台中市14所學校已經有體操教學師資，再加上經費補助添購器材設備，受惠最多的就是學生，感謝體育署補助經費；而國小階段推動體操，有助強化學生身體協調、柔軟、翻滾等能力，配合此計畫，教育局也設法補助學校應自籌的經費，目的在支持體操未來能全面推動，讓台中市國小學生都受惠。

今日試辦賽開幕典禮也邀請2017台北世界大學運動會韻律體操團體全能銀牌選手古妮臻、龔芸、楊千玫、王心伶、陳沛安、徐紫綺，以及2017競技體操世界盃地板項目金牌選手唐嘉鴻COSPLAY奇幻森林角色，與所有參賽選手一起跳台體大編的熱身操，宣示全國活力體操起跑。

教育局表示，賽事分為6站，包括考驗平衡能力的第一站「步步為營」、考驗滾翻能力的第二站「翻山越嶺」、考驗跳躍能力的第三站「魚躍龍門」、考驗支撐能力的第四站「頂天立地」、考驗旋轉能力的第五站「天旋地轉」、考驗協調能力的第六站「行雲流水」，培養參賽學生獨立性及自我保護能力，也同時呼應新課綱素養導向，希望透過舉辦體操競賽的經驗及模式，逐年推動至全國各縣市。

(中時)