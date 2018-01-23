獨家／陳冠霖被瞎爆酒後「褲子脫一半」纏上本土劇女星 當事人10字回應！

陳冠霖被爆酒後纏上璟宣，當事人一臉問號。（取材臉書）

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44歲的男星陳冠霖被《壹週刊》報導遭爆料與三立C咖女演員璟宣有曖昧情，甚至還醉倒在女生家「褲子脫一半」，意圖衝進其中一間臥室。陳冠霖稍早接到記者電話時一頭霧水，表示自己也是剛聽說有這新聞，還搞不清楚報導內容，「現在我是一臉黑人問號」，他表示要先了解再做回應。

報導內容稱當時她的女室友也在家，兩人見狀合力制止陳，把他拉到客廳沙發上休息。友人事後虧璟宣「心懷不軌」把醉男帶回家，她否認：「如果我想跟他怎樣，不會帶他到有室友的地方好不好。」還放話：「我要吃會吃不到他嗎？重點是要不要啊。」當時一起聚會的綜藝咖男星也說：「人家有老婆小孩你還愛。」她語帶曖昧回應：「沒有愛，是欣賞。」

璟宣的經紀人小瑛也澄清說沒有這回事，當天她是和林佑星、陳冠霖聚會，陳冠霖只是順路送她到樓下門口沒上樓。璟宣前一晚聽說周刊要報導此事時，已對經紀人發毒誓強調根本沒這件事，也不知道爆料者事隔兩年編出這一套故事居心何在。至於是否真的對陳冠霖「沒有愛，是欣賞」？經紀人也坦率直回：「二、三線演員都會欣賞大牌啊！冠霖哥在劇組總是笑瞇瞇、對大家都好，是所有人的男神！」

璟宣經紀人說，陳冠霖有家庭有小孩、幸福美滿，璟宣現在也有交往半年多的圈外男友，兩人都很幸福，這樣的不實爆料，真的很傷害他們，璟宣昨晚已趕緊跟男友解釋半天，強調真的沒有這件事。

(中時)

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