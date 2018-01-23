前竹縣家畜所長涉貪 公懲會處3人撤職

新竹縣家畜疾病防治所2013年爆發貪汙案，前所長彭泰康及朱姓課長、林姓獸醫等3人，遭公懲會議決書撤職，23日生效。（莊旻靜攝）

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新竹縣政府家畜疾病防治所2013年爆發貪汙案，前所長彭泰康等3人1、2審均判決有罪但仍提起上訴，全案尚未定讞，不過檢舉此案的前技士戴立紳，被判有罪但免刑，期間未再上訴，先被依《公務人員任用法》免職，戴不服其他3人仍在職，也在10日聲請釋憲，而縣府則在22日收到公務人員懲戒委員會議決書，將彭泰康在內共3人撤職，並停任1至2年，23日生效。

此案爆發於2013年，彭泰康被控指示課長、技士、獸醫找人頭充當雇工詐領酬勞，其中27萬餘元作為私人或宴客用，彭與廠商勾結以不實發票購買3C產品，彭泰康二審被判4年、褫奪公權3年，朱姓課長則為有期徒刑1年9個月、緩刑2年、褫奪公權1年，林姓獸醫被處有罪但免刑，3人持續上訴最高法庭，全案未定讞。

當時檢舉此案的戴立紳，被判有罪但免刑，他未再提上訴，卻先被依《公務人員任用法》免職且撤銷任用，他10日聲請釋憲時，也不服貪汙者仍持續任職，檢舉人卻先被免職。

新竹縣政府23日召開主管會報，人事處長陳家士會中表示，人事處22日收到公懲會議決書，確認家畜所前所長彭泰康、朱姓課長、林姓獸醫遭撤職，彭停任2年，另2人則停任1年，議決書於隔天23日生效。

人事處指出，當年此案爆發後，彭泰康降職為科員，涉案人員也分別遭行政處分記過或申誡不等。不過22日議決書送達後，3人也當天離開縣府，23日未再上班，另若判決確定，3人也將依《公務人員任用法》免職且撤銷任用。家畜所則表示，雖生效期迅速導致交接不及，但仍依法而行，朱姓課長、林姓獸醫22日已離開原職務。

(中時)

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