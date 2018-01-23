相當於128個小巨蛋！ 黨產會曝國民黨賣地面積

2018年01月23日 17:48 中時 陳彥宇

黨產會今召開記者會指出，國民黨在1994年登記為社團法人時，申報土地面積約46餘萬平方公尺，相當於146個台北小巨蛋，但其去年申報土地面積剩3萬多平方公尺，「中間差距很大」，已移轉為黨營事業或第3人所持有的土地，約40餘萬平方公尺；換言之，國民黨已賣出相當於128個小巨蛋面積的土地。黨產會表示將繼續清查。

黨產會發言人施錦芳指出，目前已登記法人的合法政黨名下登記持有不動產者，至今年1月止計有3政黨，包括中國民主社會黨（5筆）、民進黨（31筆）及國民黨（147筆），但僅有國民黨土地有移轉情形。

經黨產會核對1994年法人登記卷，國民黨當時申報土地面積為46萬2千598.25平方公尺（13萬9千935.76坪），其中現已移轉為黨營事業或第3人持有土地共計40萬5千716.54平方公尺（12萬2千729.07坪）；國民黨迄今依然持有的土地面積為3萬3千605.07平方公尺（1萬165.52坪）。

施錦芳說，相信國民黨是如實申報土地，但經黨產會調查，仍有些事項需要國民黨再說明；同時因土地分割合併複查，包含土地出售總筆數、公告現值等，尚待確認。

施錦芳也表示，像是國民黨將台中錦村段上萬坪土地賣給建設公司，如今陸續蓋房出售，以及賣給長頸鹿集團的國民黨台北市黨部舊大樓等，買賣過程是否涉及不法，黨產會後續將調查。其他像是國發院案、舊中央黨部賣給張榮發基金會等，則是已經立案調查。

倘若查出國民黨土地有不當轉出，黨產會委員連立堅說，就算土地已賣出，仍可以針對得到的利益進行追徵；但連強調，仍待進一步調查。

(中時)