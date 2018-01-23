柯文哲：很想知道蔡英文的台灣價值是什麼

2018年01月23日 17:30 中時電子報 丁世傑 、 鄭任南

蔡英文總統接受電視專訪時說，台北市長柯文哲應要再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可並肩作戰的人。柯文哲今 （23）日坦言：「我很想知道她（指蔡總統）的台灣價值是什麼。」

根據中央社報導，柯文哲今天受訪時表示，他曾想過台灣價值為何，台灣在東亞地區的特色是民主自由、多元開放，而法治、人權與環保有待改善，所謂的普世價值就是現階段的台灣價值。

柯文哲也說，總統與市長所站的高度不同，看待問題、關心事情的角度也不同，「總統要處理國防外交、意識形態，市長不用，市長只要經濟發展好、人民過得快樂就好。」

蔡總統在專訪時指出，柯文哲對中央的批評讓民進黨基層的人感到不舒服。對此，柯文哲認為「還好」，表示這個社會不太允許批評聲浪，他並沒有罵人，只是實話實說。

至於兩岸關係，柯文哲仍重申兩岸應設法和平相處，互相放話、給對方穿小鞋，或有點意氣用事，都不是好辦法。

蔡英文21日接受三立iNEWS談話節目「鄭．知道了」主持人鄭弘儀專訪，節目於22日晚間播出，中央社引述訪談內容，蔡英文提到柯文哲是很聰明的人，也知道民進黨支持者對他的期待，應要再次確認台灣價值，讓民進黨支持者覺得其是可並肩作戰的人。

蔡英文指出，民進黨和柯文哲在2014年合作打了一仗，那時共同的目標是希望台北市能夠有一些改變，也看到柯文哲確實想做一些改變，很盡力在做，大家也可以感覺到台北市是有一些改變。

至於柯文哲講了一些話，做了一些事情，甚至對中央的批評，蔡英文說，民進黨的支持者是覺得有一些不舒服，但是柯文哲是以市長的角度看問題，這跟以一個國家整體的角度看問題，本來就會有落差。

蔡英文認為，柯文哲是很聰明的人，他很希望2014年支持他的民進黨支持者能夠繼續給予支持，柯文哲也應該知道民進黨支持者對他的期待，「我也覺得他應該某種程度必須做的事情，就是對台灣價值這件事情，再一次的確認」，讓民進黨的支持者覺得他是可以和民進黨一起作戰的人。

主持人追問，何謂「台灣價值」的再一次確認？蔡英文說，台灣價值有很多不同的定義，也很多的不同的感受的問題，那柯文哲應該是很聰明的人，他應該知道怎麼做了。

對於柯文哲主張「兩岸一家親」，蔡英文認為，柯文哲的主張，是從一個台北市長的角度。至於總統的角度則是從整個國家的角度，「我們考慮的面向不一樣」。

另外，被問到會替柯文哲的政績打幾分？英文表示，這個不能是由她來打分數的，最後還是由選民來做判斷。

主持人再問，可不可以說聽起來是想再跟柯文哲合作？蔡英文說，要不要跟柯文哲合作，想不想跟他再合作，其實都比不過是整個民進黨為了台灣的大局來考量，所以這件問題上面是需要一個黨的層次的討論。

(中時電子報)