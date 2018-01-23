《中時晚間快報》小英問台灣價值 柯P：兩岸還是要和平相處

2018年01月23日 17:30 中時電子報 中時電子報

◎小英問台灣價值 柯P：兩岸還是要和平相處

柯伶穎／台北報導

年底選戰即將開打，總統蔡英文被問到是否還想和台北市長柯文哲合作時，她稱柯文哲必須對「台灣價值」再一次的確認。柯文哲今(23日)早出席市政會議受訪，被問及台灣價值是什麼?柯文哲坦承說，我也希望知道她指什麼。

◎中美貿易戰第一槍 川普課進口太陽能板重稅

江靜玲／華盛頓22日電

美國貿易代表萊特海澤22日宣布，川普總統已批准對進口大型家用洗衣機和進口太陽能產品徵收保障關稅的建議，其中太陽能產品保障關稅高達30％，對全球供應鏈中佔據主導地位的中國大陸，這不啻為中美貿易戰的第一槍。

◎上周13萬人次因流感就醫 進入寒假 不能輕忽

陳志祥／台北報導

國內疫情出現「上下其手」慘況，腹瀉與流感疫情雙雙攀上高峰！尤其流感疫情「突然」暴衝，類流感門急診逼近13萬人次、新增52例流感併發重症與14例流感死亡個案，紛紛創下今年單周新高，疾管署「希望」這是今年流感的最高峰！

◎青春無敵 泳裝入鏡 伊林13靚模撲克牌預購中

娛樂組 報導

伊林娛樂曾推出 Eelin Girl「輕甜心」撲克牌，大受好評，2018在農曆年前再度強勢推出Eelin Girl撲克牌，預料將再掀起一波搶購熱潮；1月27日博客來、PC home、全家搶先預購，2月6日發行，13位正妹中不乏明星臉、璀璨新秀、混血美女。

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