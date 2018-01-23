農委會「暫不表態」冷處理宜蘭農舍新規

友善列印
中時

宜蘭縣府重擬農舍審查作業要點，對農舍配置新增一條但書，可建於臨路縱深40％的範圍內，此部分恐違反中央對於農舍應臨路臨側而建的規定。農委會副主委陳吉仲表示，需等宜蘭縣府端出完整要點後，農委會才會表態要點是否違背中央法規。

此次宜蘭縣府端出農舍及農業設施審查作業要點，其中規定，農舍用地面積不能超過農業用地面積10％，符合中央規定，但農舍興建位置原則上雖要依農委會的規定，建於臨路臨側等農地邊角之處，但仍也可以在不影響農業生產及農村發展的前提下，將農舍建於臨路地界線起縱深40％的範圍內。

農委會內部也憂心，由於宜蘭縣府目前還沒完成整體法制作業，其所訂的縱深40％，目前尚未有明確定義，但不排除這條但書會違反中央對於農舍興建位置，應臨路臨側的規定，導致中央、地方的矛盾。

農委會副主委陳吉仲表示，各地方政府可自訂農舍、農業設施的興建「辦法」或「要點」，若是訂辦法，就要送農委會核備，核備時，農委會將告知哪些部分違反中央規定，請地方政府更改過後再送核備，此次宜蘭縣府是訂要點，並不必經過中央核備，但農委會仍會主動去糾正要點中違反中央規定之處。

陳吉仲指出，宜蘭縣府目前提出的要點內容，大部分都符合中央規定，尤其有特別點出要讓農舍位置臨側臨路，這點農委會相當感謝，現在只剩縱深40％的定義並不明，還有待釐清，農委會後續會等宜蘭縣府完成設立要點的法制作業，有完整版內容後，再具體表明要點內容有無違反中央規定。

陳吉仲表示，雖然要點不須經過中央核備，但農委會也會緊盯，使要點內容符合中央法規，過去地方政府向來都很配合中央，若這套作業要點最後違反了中央法規，相信地方政府不會強推上路。

(中時)

《中時晚間快報》小英問台灣價值… 疑造假班表 麥當勞員工控連上10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。