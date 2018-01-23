農委會「暫不表態」冷處理宜蘭農舍新規

2018年01月23日 17:45 中時 楊騰凱

宜蘭縣府重擬農舍審查作業要點，對農舍配置新增一條但書，可建於臨路縱深40％的範圍內，此部分恐違反中央對於農舍應臨路臨側而建的規定。農委會副主委陳吉仲表示，需等宜蘭縣府端出完整要點後，農委會才會表態要點是否違背中央法規。

此次宜蘭縣府端出農舍及農業設施審查作業要點，其中規定，農舍用地面積不能超過農業用地面積10％，符合中央規定，但農舍興建位置原則上雖要依農委會的規定，建於臨路臨側等農地邊角之處，但仍也可以在不影響農業生產及農村發展的前提下，將農舍建於臨路地界線起縱深40％的範圍內。

農委會內部也憂心，由於宜蘭縣府目前還沒完成整體法制作業，其所訂的縱深40％，目前尚未有明確定義，但不排除這條但書會違反中央對於農舍興建位置，應臨路臨側的規定，導致中央、地方的矛盾。

農委會副主委陳吉仲表示，各地方政府可自訂農舍、農業設施的興建「辦法」或「要點」，若是訂辦法，就要送農委會核備，核備時，農委會將告知哪些部分違反中央規定，請地方政府更改過後再送核備，此次宜蘭縣府是訂要點，並不必經過中央核備，但農委會仍會主動去糾正要點中違反中央規定之處。

陳吉仲指出，宜蘭縣府目前提出的要點內容，大部分都符合中央規定，尤其有特別點出要讓農舍位置臨側臨路，這點農委會相當感謝，現在只剩縱深40％的定義並不明，還有待釐清，農委會後續會等宜蘭縣府完成設立要點的法制作業，有完整版內容後，再具體表明要點內容有無違反中央規定。

陳吉仲表示，雖然要點不須經過中央核備，但農委會也會緊盯，使要點內容符合中央法規，過去地方政府向來都很配合中央，若這套作業要點最後違反了中央法規，相信地方政府不會強推上路。

(中時)