疑造假班表 麥當勞員工控連上10多天班

2018年01月23日 17:45 中時 黃國峰

麥當勞員工爆料，有員工連上10多天班，薪資班表還規避勞基法。圖為該店員工上班情形。（黃國峰攝）

麥當勞員工爆料，有員工連上10多天班，薪資班表還規避勞基法。圖為該店員工上班情形。（黃國峰攝）

麥當勞台中文心南路店傳出員工向媒體爆料，他們店許多員工，連續上班逾7天，甚至最長有超過10天以上，而且為規避勞基法7 休1規定，還出現假薪資單。對此麥當勞坦承確實有超過6天班，中市勞工局也已於23日前往勞檢，若查出違規將予以裁處。

據該店員工向《蘋果日報》爆料指出，文心南店是24小時營業，雖然員工有40至50人，但有8成以上是計時人員，因此常常有員工連續上班7天以上，最長的還有連上10天班以上，更有甚者，店方為規避7 休1規定，薪資電腦被改程式，碰上上班超過6天的員工，就僅會列印6天的薪資單，超過7天的部份就每天列印1張「連續工作7天人員名單」，待該名員工下回連續休假時再補發第7天的薪水，形同造假班表。

該員工也指出，員工一天的工時連同加班常超過12小時，電腦也不會顯示，且常常也未給加班費，有員工向主管反映，但得到的回覆往往就是「我就是沒人啊！」、「不好意思麻煩你們加班，辛苦了！」，長期過勞的情況下，終於有員工在公司LINE群組內留言：「我們不是超人，我們也會累！」

對此爆料，麥當勞回應表示：台灣麥當勞一向遵守法令規定，並致力提供員工良好的工作環境，經查，該餐廳確有因人力因素，安排班表後發生同仁連續工作超過六天的情形。該餐廳均確實記錄，並會據之給付薪資與加班費，惟對員工反映之現象，公司至表關切正視，除責成各區督導務必定期檢視餐廳班表及人員出勤狀況，確實保障同仁權益，並要求各餐廳加強管理，依法調度人力並落實執行，避免類似案再次發生。

台中市勞工局長黃荷婷表示，依照《勞動基準法》第36條規定，勞工每7日中應有2日休息，其中1日為例假，1日為休息日。而這次麥當勞的個案是以時薪計算工資，不適用2周、4周、8周的變形工時情形，因此若連續工作超過6天，就會違反勞基法規定。23日上午已派員前往調查員工排班狀況，如確實違反勞基法相關規定，可裁處2萬元至100萬元罰鍰。

而根據3月1日才會正式施行的新勞基法，黃荷婷表示，業者如要改為14休4，必須經過中央目的事業主管機關同意，並會同勞動部指定公告，還要經過公司內部勞資會議或公會同意，才可適用新法規定。

(中時)