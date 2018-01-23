亞洲首座雙高端品牌飯店將於2020年誕生於臺北信義區

凱悅酒店集團旗下最高等級品牌的柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，23日正式宣布將攜手打造備受期待的國際級複合式地標摩天樓 Taipei Sky Tower（簡稱TST），這是台北信義區全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念，詮釋亞洲獨有生活風格的新地標。碩河開發董事長詹偉立（右3）與凱悅國際酒店集團亞太區總裁David Udell（左3）簽約，正式引進凱悅旗下柏悅酒店（Park HYATT）與五星級潮牌酒店安達仕酒店（Andaz），新飯店預計2020年開幕。義大利建築師事務所 Antonio Citterio（右1) 、 Patricia Viel（右2)與如恩設計研究所 (Neri＆Hu Design and Research Office)，創辦人郭錫恩（左1) 及胡如珊(左2)。（鄧博仁攝)

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凱悅酒店集團旗下最高等級品牌的柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，23日正式宣布將攜手打造備受期待的國際級複合式地標摩天樓 Taipei Sky Tower（簡稱TST），這是台北信義區全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念，詮釋亞洲獨有生活風格的新地標。碩河開發董事長詹偉立（右）與凱悅國際酒店集團亞太區總裁David Udell（左）簽約，正式引進凱悅旗下柏悅酒店（Park HYATT）與五星級潮牌酒店安達仕酒店（Andaz），新飯店預計2020年開幕。（鄧博仁攝)
凱悅酒店集團旗下最高等級品牌的柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，23日正式宣布將攜手打造備受期待的國際級複合式地標摩天樓 Taipei Sky Tower（簡稱TST），這是台北信義區全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念，詮釋亞洲獨有生活風格的新地標。碩河開發董事長詹偉立（右2）與凱悅國際酒店集團亞太區總裁David Udell（左）簽約，正式引進凱悅旗下柏悅酒店（Park HYATT）與五星級潮牌酒店安達仕酒店（Andaz），新飯店預計2020年開幕。（鄧博仁攝)

凱悅酒店集團旗下最高等級品牌的柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，23日正式宣布將攜手打造備受期待的國際級複合式地標摩天樓 Taipei Sky Tower（簡稱TST），這是台北信義區全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念，詮釋亞洲獨有生活風格的新地標。碩河開發董事長詹偉立與凱悅國際酒店集團亞太區總裁David Udell簽約，正式引進凱悅旗下柏悅酒店（Park HYATT）與五星級潮牌酒店安達仕酒店（Andaz），新飯店預計2020年開幕。

(中時)

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