亞洲首座雙高端品牌飯店將於2020年誕生於臺北信義區

2018年01月23日 17:47 中時 鄧博仁

凱悅酒店集團旗下最高等級品牌的柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，23日正式宣布將攜手打造備受期待的國際級複合式地標摩天樓 Taipei Sky Tower（簡稱TST），這是台北信義區全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念，詮釋亞洲獨有生活風格的新地標。碩河開發董事長詹偉立（右）與凱悅國際酒店集團亞太區總裁David Udell（左）簽約，正式引進凱悅旗下柏悅酒店（Park HYATT）與五星級潮牌酒店安達仕酒店（Andaz），新飯店預計2020年開幕。（鄧博仁攝)

凱悅酒店集團旗下最高等級品牌的柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，23日正式宣布將攜手打造備受期待的國際級複合式地標摩天樓 Taipei Sky Tower（簡稱TST），這是台北信義區全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念，詮釋亞洲獨有生活風格的新地標。碩河開發董事長詹偉立（右2）與凱悅國際酒店集團亞太區總裁David Udell（左）簽約，正式引進凱悅旗下柏悅酒店（Park HYATT）與五星級潮牌酒店安達仕酒店（Andaz），新飯店預計2020年開幕。（鄧博仁攝)

凱悅酒店集團旗下最高等級品牌的柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，23日正式宣布將攜手打造備受期待的國際級複合式地標摩天樓 Taipei Sky Tower（簡稱TST），這是台北信義區全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念，詮釋亞洲獨有生活風格的新地標。碩河開發董事長詹偉立與凱悅國際酒店集團亞太區總裁David Udell簽約，正式引進凱悅旗下柏悅酒店（Park HYATT）與五星級潮牌酒店安達仕酒店（Andaz），新飯店預計2020年開幕。

(中時)