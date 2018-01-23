等17年H.O.T世紀合體 《無挑》製作方證實「全員已見面」

有「水晶男孩」復出先例，爆出《無挑》將促成男團始祖鳥「H.O.T」在平昌冬奧期間世紀合體！(中時資料照片)

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中時電子報

由安七炫(Kangta)、文熙俊、張佑赫、Tony An、及李在元5人組成的男子團體「H.O.T」，從1996年出道後，短短5年間轟動全亞洲，堪稱韓流始祖級偶像，在娛樂圈的地位簡單說就是「偶像們的偶像」，而他們自2001年解散後雖大多都還在演藝圈以個人身分發展，但卻未再合體，是KPOP界至今最期待看到復出的傳奇團體之一，如今由劉在石領軍的韓綜《無限挑戰》又要來實現奇蹟，可望在今年冬天看到王者男團合體的感動畫面。

韓國長壽綜藝節目《無限挑戰》進行過眾多深具意義的企劃，其中，2015年開始的「周六周六我是歌手(六六歌)」特輯，成功齊聚90年代叱吒歌壇的歌手及團體，重現當年演出的經典舞台，更促成早在16年前解散的「水晶男孩」重新跟YG娛樂簽約，聲勢翻漲重回演藝圈，以「SECHSKIES」之名重新開始團體活動，復出後成績不俗，也因這先例，而激活眾多韓粉凍僵的心，希望能藉由《無挑》之力再見到昔日偶像合體英姿。

據《Asia Today》報導，有韓媒爆料，《無挑》正暗自籌備著《六六歌》第三季，目標正是韓流始祖偶像「H.O.T」，預計讓全體成員睽違17年，在平昌冬奧期間登場，消息爆出後引發熱議，讓人興奮的是，《無限挑戰》製作單位給出正面回應，證實已經跟全體成員見面了，然細節方面還未定案，「還有很重要的部分尚待確定」，一切還要再加以規劃和商討，但這消息已足夠讓樂迷們期待，事實上過去安七炫及張佑赫就曾不約而同鬆口表示一直想合體再戰歌壇，如今有《無挑》助陣，只差臨門一腳。

(中時電子報)

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