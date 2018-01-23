學生批水湳校區教學使用面積遭砍 中醫大：規劃符合核定計畫

2018年01月23日 17:49 中時 陳淑芬 、 馮惠宜

中國醫藥大學學生到台中市都發局前廣場抗議，向都發局遞交陳情書。（陳淑芬攝）

中國醫藥大學學生數十名學生23日到台中市府都發局前抗議，批評中醫大水湳校區購地計畫書的教學使用樓地板面積遭砍，校方變更計畫等作業未符程序，並向都發局遞交陳情書。中國醫大回應指出，開發規畫符合核定購地計劃，全場域皆為教學使用，校方重視研究發展、校院一體，附設醫院也是重要學習場域。

中醫大學生會學生議長蔡惟承下午2時率數十名學生代表到都發局前廣場舉標語抗議，批評校方報教育部審核通過的水湳校區購地計畫書所規劃的教學樓地板面積為57％，但等土地簽約後，校方就將教學面積砍至27％，甚至低於醫院使用面積34％；且未經校務會議等程序，就將水湳第一期4棟建物新建工程案送交台中市府都市設計審議委員會，將在24日進行審查。

抗議學生並提出3訴求，包括恢復原教學使用面積；都市設計審議委員會暫停審查；校方對水湳校區規劃應符合教學使用及學生需求，增設操場及獨棟圖書館，並採納學生建言。都發局總工程師蔡青宏代表受理陳情書時表示，將了解學生陳情訴求後，審議時會一併處理。

針對學生質疑，中醫大回應表示，水湳校區是102年1月由台中市政府報奉行政院核准，專案讓售水湳經貿生態園區「文教20」的16公頃土地，開發計畫是經校務會議討論通過，獲得董事會支持通過，並依教育部核定計畫內容及相關法令辦理。

中醫大表示，水湳校區規劃為教學與推廣教育、研發及產學合作、老年醫學中心及國際醫療教研服務中心等4區，提供師生課堂教學、研究實驗、臨床實習及研發創客等多元學習環境。

中醫大指出，學校現有學生7千4百餘人，學生平均使用面積為15平方公尺；水湳校區將分期分區建設為主校區，初期進駐學生約4千人，待全區完成時，學生平均使用面積可增為40平方公尺；新校區第一期工程將興建可容納720床位的學生宿舍，較台中校區現有宿舍約420床增加甚多，若未來仍有需求，將再增建宿舍空間。

校方強調，新校區增加的教學研究空間可提供學生學習並提升就業競爭力，附設醫院是學生重要的臨床學習場域，校院一體，若以學校與醫院的面積大小做評斷，顯失客觀。

(中時)