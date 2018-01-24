春遊越南 長安名勝群異軍突起

2018年01月24日 09:00 中時電子報 綜合報導

空氣中還透著冬日的冷冽，春天已悄悄降臨。這時候正是北越南最漂亮的季節。如果你想體驗法式風情以外的越南自然風光，不妨來一趟北越南的春遊，體驗特有的洞窟秘境與少數民族生活，搭配航空公司的限時0元起促銷機票，你會發現不虛此行！

根據當地人的說法，喜愛欣賞自然美景的人，一定要去越南春季最漂亮的西北地區。在湛藍的天空下，綠油油的梯田與蒼翠的山巒互相映照，天氣不冷不熱，走在鄉間小路，舒適又自在。

除了知名的下龍灣、陸龍灣之外，北越還有許多隱藏在山水雲間的秘窟。其中，位於寧平省附近的長安名勝群（Trang An Grottoes），是越南唯一擁有自然與人文雙重世界遺產認證的景點，也是當地人才知道的旅遊勝地。長安名勝群是由石灰岩喀斯特地形所構成的壯觀景區，洞穴星羅棋布在海上，山谷忽而沒入水中，忽而被幾乎呈現垂直的峭壁圍繞，險峻中又帶著奇趣。搭乘小船穿梭在一個又一個的洞窟之間，欣賞船伕划槳穿越洞窟的高超技術，山谷清幽無擾，只有淺淺划水聲，詳和靜謐的氛圍宛如桃花源，時間彷彿凍結在這一刻，被許多背包客納入私房景點。

搭乘小船穿梭在長安名勝群洞窟之間，享受山谷清幽無擾。(越捷航空提供)

來長安名勝群可順道遊華閭古都，華閭是越南第一個首都，外牆城門的「北門鎖鑰」與台灣淡水滬門砲台的劉銘傳題字是否有關聯，引發不少遐思。佔地700公頃的拜頂寺，是東南亞最大的寺院，寺區內的「全國四大」是必訪景點，高33公尺、重100公噸以紅銅鑄造的釋迦牟尼佛像莊嚴宏偉；大銅鐘重達36公噸極具氣勢；水源不絕的千年古井直徑30公尺、深6公尺；表情不同的500尊羅漢尊者石雕像更是吸睛。

長安名勝群附近的華閭古都。(越捷航空提供)

如果還有時間，建議到沙壩（Sapa）鍛鍊體力。這是位於中越邊境、越南北部高原地區的一個法式山坡，住著黑苗族、紅傜族等少數民族。沙壩因為被高山包圍，海拔高、溫差大，除了山坡特有的梯田景觀，不少遊客到沙壩最主要的目的是健行。依照健行難度，當地旅行社規劃了低、中、高不同天數的行程，由苗族嚮導陪同。

紅傜族是沙壩當地的少數民族。(越捷航空提供)

沙壩附近的龍峽，是由火成岩被海浪侵蝕成礁岩後，因地殼隆起所形成，從龍峽觀景台俯瞰沙壩市區一覽無遺。週末的沙壩則是以「愛情市場」聞名，「愛情市場」原本只是教堂旁的傳統市集所在地，到了夜間搖身一變，成為少男少女們談情說愛的約會聖地，若是小夥子喜歡上哪個姑娘，就會走上前去輕輕拉起姑娘的手。愛情市場成為沙壩最美麗的夜景。

教堂旁的「愛情市場」是沙壩最美麗的夜景。(越捷航空提供)

越捷航空從1/24~1/26，每天13:00~15:00，推出50萬張0元起機票促銷（含台北／台中／台南／高雄 – 胡志明市、台北／高雄 – 河內），可以上越捷官網（www.vietjetair.com）試手氣搶機票，在春暖花開之際遊越南。機票使用期限為2018年3月1日至12月31日，國定假日除外。

此外，凡於2017年12月28日至2018年2月28日搭乘越捷航班的乘客，還有機會參加抽獎活動，獲得價值最高10億越南盾（約新台幣131萬）的好禮。其中，特定航班上的旅客將有機會抽中免費越南境內來回機票、高達1,000萬越南盾（約新台幣1.31萬）的幸運獎金或總額高達1億越南盾（約新台幣13.1萬）特別現金好禮。此外，旅客2018年1月30日至2月28日也可於App Store與Google Play Store免費下載並體驗「越捷飛行趣（Vietjet Sky Fun）」的App遊戲，將有機會贏得越南國內或國際線來回機票。

(中時電子報)