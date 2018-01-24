五大全球王室婚禮 1981年黛妃查爾斯最夢幻

2018年01月24日 05:01 中時電子報 李靖棠

據娛樂媒體The Cheat Sheet報導，英國王室今年度將迎來兩場盛大婚禮，5月份先由哈利王子（Prince Harry）與未婚妻梅根（Meghan Markle）率先舉行、秋天則換安德魯王子（Prince Andrew）次女、王位繼承第8順位的尤金妮公主（Princess Eugenie）的婚禮登場。對於多數人而言，王室不僅是眾人羨慕的對象，王子公主們的婚禮，也常常成為大眾談論的休閒話題之一。外媒整理出十大全球王室婚禮，排行第一的王室婚禮、無疑地由已故的黛安娜王妃（Princess Diana）與查爾斯王儲（Prince Charles）1981年世紀大婚奪下。

Princess Diana - Royal Wedding - 1981

一、英國王儲查爾斯與黛安娜婚禮：

原名黛安娜‧弗蘭茜斯‧斯賓塞（Diana Frances Spencer），出生於子爵家庭，於1981年嫁給王儲查爾斯親王（Prince Charles），受封為威爾斯王妃（Princess of Wales）、自此被大眾稱為黛妃。兩人於1981年7月29日，在倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）完婚，全球有7.5億人透過電視觀看婚禮直播，黛安娜穿著由大衛和伊麗莎白·曼紐爾（David and Elizabeth Emanuel）設計、長達8公尺的白色婚紗。

黛安娜王妃那長約8公尺的白色婚紗。（圖/美聯社）

威廉王子與凱特的婚禮。

二、摩納哥蘭尼埃親王娶女星葛麗絲：

摩洛哥已故國王蘭尼埃三世（Rainier III），於1956年迎娶奧斯卡影后、美國好萊塢女明星葛麗絲·凱莉（Grace Patricia Kelly），讓這個歐陸小國迎來了一名具有全球高知名度的王妃。婚後息影的葛麗絲，是摩納哥當時的代表人物，為夫婿生下一子二女；可惜的是，葛麗絲王妃於1982年因心臟病發，引發車禍身亡，享年52歲。

摩納哥前國王蘭尼埃三世（圖右）與美國女明星凱麗絲（圖左）於1956年結婚。（圖/美聯社）

三、菲利普親王迎娶英國伊莉莎白公主：

因為在英國達特茅斯海軍學院（Britannia Royal Naval College）就讀，希臘王子菲利普（Prince Philip）懈逅了的伊莉莎白公主（Princess Elizabeth），擄獲公主芳心的他，在伊莉莎白堅持下，讓喬治六世（King George VI）最終在1946年同意了這門婚事。兩人於1947年11月，在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉辦盛大婚禮，健康長壽的兩人，先前低調慶祝結婚70週年。

1947年完成婚禮後，伊莉莎白公主（圖中左）和菲利普親王（圖中右）在白金漢宮陽台與民眾揮手致意。（圖/英國王室官方相簿）

四、劍橋公爵威廉娶凱特：

一直以來都是英國少女們心中的偶像，英國王室二號繼承人、劍橋公爵威廉王子（Prince William），於就讀蘇格蘭名校聖安德魯大學（The University of St Andrews）期間，結識了同學凱特（Kate Middleton）。兩人相戀多年後，最終在2011年4月29日舉行大婚，郎才女貌的威廉凱特，吸引了20億人透過電視直播和前往現場觀禮，給予這對新人祝福。婚後的凱特威廉，育有一男一女，並於去年宣布懷上第三胎。

威廉王子（圖右）於2011年迎娶同學凱特（圖左）。（圖/美聯社）

1993年於首都安曼，時為王子的阿卜杜拉（圖左）與拉尼婭（圖右）舉辦盛大婚禮。（圖/美聯社）

五、約旦阿卜都拉王子迎娶拉尼婭：

擁有高人氣、高顏值又被稱為中東地區的黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales），約旦現任王后拉尼婭（Queen Rania Al Abdullah），與時為約旦王儲阿卜都拉（Abdullah II of Jordan）懈逅，兩人迅速陷入熱戀，並在1993年6月10日，於首都安曼舉行盛大婚禮。感情非常甜蜜的兩人，育有兩子一女，拉尼婭更透過自己的高知名度，專注於兒童保護與婦女權益提升，成為當前最知名的王室成員之一。

(中時電子報)