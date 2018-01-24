共軍第6艘071型船塢登陸艦下水 退將蘭寧利示警反登陸作戰別輕忽

071型船塢登陸艦。(圖/維基百科)

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中時電子報
/綜合報導

中國大陸海軍日第六艘071型船塢登陸艦於日前在上海滬東造船廠下水，這是2018年大陸第一艘新下水的戰艦，距離071型登陸艦的5號艦「龍虎山號」下水只有7個月。對於大陸積極拓展兩棲登陸作戰能力，退役海軍中將蘭寧利表示憂慮：若再輕忽反登陸作戰，未來面對兩岸突發戰局將不知所措。

蘭寧利在臉書撰文指出，共軍兩棲兵力脫胎換骨的迅速成軍，意味共軍的兩棲攻略已揚棄傳統戰法，取代的是：先期與先遣作戰務必完全顛覆灘岸與後方之交通，突擊行動更突然，更具彈性、兵力更分散、攻擊發起更遠離，更迅速。

蘭寧利憂心表示，多兵力之快速登岸、穿插分割，將使守方防不勝防。而台灣輕忽反登陸作戰，未來面對快速進展的戰局必將瞠目結舌而不知所措。

據《詹氏防務周刊》報導，中國大陸海軍071型登陸艦首艦於2007年服役，071型船塢登陸艦的排水量約為2.5萬噸，配備有寬闊的直升機甲板和機庫，可搭載4架直升機，071型登陸艦可一次性攜帶4艘726型「野馬」氣墊登陸艇。目前擁有6艘這款新型登陸艦，產生兩棲登陸作戰能力已不容忽略。

而「野馬」氣墊登陸艇最大載重量約在50至60噸，可載1輛ZTZ-96主戰坦克或2輛ZBD-05兩棲步兵戰車或陸戰隊員80人。陸媒指出，「野馬」氣墊登陸艇與傳統的登陸方式相比，不僅可以大大減少從​​海上沖上灘頭的時間，而且可以在很多一般被認為不適合登陸的海岸實施登陸，例如泥沼、淺灘等——全世界90%的海岸適合氣墊船實施登陸。無怪乎，蘭寧利對我方反登陸作戰能力提出警告。

(中時電子報)

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