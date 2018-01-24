梳頭的4大NG行為恐讓你瘋狂落髮 你也做了嗎？

梳頭的四種NG方式恐讓你容易落髮。(圖/shutterstock，以下皆同

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中時電子報
／綜合報導

梳頭髮這件事每個人每天都會做，這件看似非常簡單的小事，對於「愛髮如命」的女孩們來說更是尤其重要，因為梳頭不僅僅是在整理頭髮，他還能按摩到頭皮，順帶也能減緩頭皮的壓力。

根據《ETFashion》報導，梳頭髮這件小事，若是一個不小心用錯方式，可會對你的頭髮造成傷害，更嚴重可能會害你頭皮因此受傷。

NG行為 1 「頭髮未乾就梳」

許多人在洗完頭後都會先梳頭髮再吹乾，但其實這樣的行為會傷害到上未閉合的角質層，頭髮很有可能在你梳它的重斷裂，因此建議你，可以在洗頭前先把打結的頭髮梳開，洗完頭吹乾頭髮後，在開始梳哩，如果頭髮在洗完也打結嚴重的話，就要用齒縫較寬的梳子慢慢梳開。

頭髮未乾梳頭容易把頭髮扯斷。

NG行為 2 「不梳頭皮」

許多人在梳頭時都認為，只要把頭髮打結部分梳開就好，但這樣不但無法梳掉髮上的污垢，也沒辦法幫助頭皮的血液循環，梳頭應該要將頭髮分為幾個區塊，由外至內，輕輕梳理，從頭皮開始往下梳，也能將頭皮上的天然油脂往髮尾帶，形成天然的保護更不易斷裂，梳子劃過頭皮時也可以刺激神經末梢，不僅可以減緩疲勞，也能達到紓壓功能。

NG行為3 「梳子未清理」

梳子是每天都會接觸到我們頭皮與頭髮的東西，但梳子的清理常常被人忽略，其實有許多的頭皮疾病都是由梳子傳染，所有的灰塵和油汙，日復一日的累積在梳子上，久了難免滋生細菌，如果剛好此時頭皮上有傷口或正好很脆弱，細菌就會趁虛而入，因此應該要定期清洗，最好的話是使用過後就清洗，可將梳子浸泡在肥皂水中一段時間，再用舊牙刷把每個縫隙都逐一清潔，刷過一遍，再用清水沖乾淨即可。

梳頭髮應先將髮尾打結梳開。

NG行為4 「一次從頭梳到尾」

許多人一拿到梳子就是從頭梳到尾，但其實這樣做會給頭髮過大的壓力，不僅打結的地方梳不開，還容易扯斷頭髮，建議先握住一把頭髮，先將雜亂的髮尾梳開，在從髮中梳向髮尾，最後才是從髮根開始，梳向髮梢。

(中時電子報)

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