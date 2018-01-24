基隆義六路拓寬雙向道 3月招標明年完工

基隆市信義區義六路目前是單向道，常造成回堵，市府計畫拓寬為雙向道，舒緩車流。（張穎齊翻攝）

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基隆市信義區義六路拓寬雙向道後，路旁的人行道也將一併整建。（張穎齊翻攝）
相關單位到場會勘討論道路拓寬、桿線下地、埋設管線、區域排水等事宜。（張穎齊翻攝）

基隆市信義區義六路是來往車潮相當高的道路，但因為是單向道的緣故，不僅造成交通經常壅塞，且許多車輛都只能從信一路右轉至義六路才能再到信二路，對此，立委蔡適應服務處邀集相關單位會勘，計畫將在3月進行義六路拓寬工程招標，工期1年，並由台電補助一半費用處理電桿地下化。

基隆市政府為解決義六路交通壅塞問題，去年4月與一旁空地的地主台航協商後，台航決定將770坪空地租給World Gym公司20年打造健身中心，並願將義六路的用地完全退縮，不但讓原本6米寬的道路增加為11米（車道寬6米8，2側人行道各3米2、1米），也為市府省下5000多萬土地徵收款，讓市府得以更改為雙向道，解決信義市場周邊車流。

此外，台電也與市府協商後，將針對現場全段的電桿進行地下化，配電設施位置再行溝通。另外針對埋設管線、區域排水等工程進行時，都會使用到台航土地，台電與工務處均表示，已經進行規畫並編列相關預算。

台航董事長劉文慶表示，台航同意將土地無償提供道路拓寬及桿線下地計畫、設置配電設施，且已送出土地使用同意書，協助改善地方的交通、電力基礎建設、城市景觀。

「居民盼了20年！」議員陳東財表示，義六路拓寬以及桿線地下化後，將大幅改善回堵問題，工務處在拓寬時，會調整台航土地上的人行道介面，讓信義區公所前人行道可以完整銜接，區域排水也得以改善。

蔡適應服務處主任林明智議員表示，目前整個規畫設計已經完成，預計3月進行招標，預定工期1年，建請工務處加把勁，讓工期縮短、減少交通上的影響，台電也將補助50％桿線下地費用。

(中時)

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