觀塘天然氣接收站環評重審 需加開專家會議

2018年01月24日 01:29 中時 廖德修

環保署23日開會審查中油觀塘工業港第三天然氣接收站環差案，經過6小時冗長討論，當地公民、環保團體為了保護藻礁生態與柴山多杯孔珊瑚，使盡全力阻止該案過關，光就程序問題發言就耗費了2小時。中油則提出迴避藻礁的替代方案，縮小開發規模，希望獲得環評委員點頭。

不過有的環評委員認為中油的生態調查資料過於草率，主張直接退件，亦即做出「不應開發」的決議。不過也有委員主張再給中油一次機會，最後主席將各方意見加以折衷後，決定中油必須補件再審，最遲於4月30日前補齊完整的生態調查資料送交專案小組。

中油必須說明替代方案中，變更欲覆蓋及挖浚區域的礁體及生態分布情形；並模擬各季節潮流擴散情形，評估海岸侵蝕或淤積等正、負面影響，說明對藻礁生態影響程度。

除此之外，環保署則負責召開專家會議，由相關各方推荐專家與會，提出專業說明供環評委員做最正確的判斷，由於2月有農曆年假，最快應該在3月左右。

環評委員也在會議紀錄中加注，請中油考慮其他替代方案的可能性，亦即在其他地方興建第三天然氣接收站，如台中港、台北港，不要只鎖定觀塘港，以免影響2025年非核家園的期程。

中油已將開發面積由232公頃縮小為37公頃，儲槽由9個減為4個，北側海堤以棧橋與工業港連接，填地面積由31公頃縮減為21公頃，但迴避方案並非完全不影響藻礁，受影響區域仍有25公頃，因此被環團抓到把柄加以反擊。

會議期間桃園在地立委陳學聖、前立委張曉風都曾出面發言反對中油的開發案，使得環保團體聲勢大振。

(中時)