觀塘天然氣接收站環評重審 需加開專家會議

環保署召開環評會審查中油觀塘天然氣接收站開發案。（廖德修攝）

友善列印
中時

環保署23日開會審查中油觀塘工業港第三天然氣接收站環差案，經過6小時冗長討論，當地公民、環保團體為了保護藻礁生態與柴山多杯孔珊瑚，使盡全力阻止該案過關，光就程序問題發言就耗費了2小時。中油則提出迴避藻礁的替代方案，縮小開發規模，希望獲得環評委員點頭。

不過有的環評委員認為中油的生態調查資料過於草率，主張直接退件，亦即做出「不應開發」的決議。不過也有委員主張再給中油一次機會，最後主席將各方意見加以折衷後，決定中油必須補件再審，最遲於4月30日前補齊完整的生態調查資料送交專案小組。

中油必須說明替代方案中，變更欲覆蓋及挖浚區域的礁體及生態分布情形；並模擬各季節潮流擴散情形，評估海岸侵蝕或淤積等正、負面影響，說明對藻礁生態影響程度。

除此之外，環保署則負責召開專家會議，由相關各方推荐專家與會，提出專業說明供環評委員做最正確的判斷，由於2月有農曆年假，最快應該在3月左右。

環評委員也在會議紀錄中加注，請中油考慮其他替代方案的可能性，亦即在其他地方興建第三天然氣接收站，如台中港、台北港，不要只鎖定觀塘港，以免影響2025年非核家園的期程。

中油已將開發面積由232公頃縮小為37公頃，儲槽由9個減為4個，北側海堤以棧橋與工業港連接，填地面積由31公頃縮減為21公頃，但迴避方案並非完全不影響藻礁，受影響區域仍有25公頃，因此被環團抓到把柄加以反擊。

會議期間桃園在地立委陳學聖、前立委張曉風都曾出面發言反對中油的開發案，使得環保團體聲勢大振。

(中時)

台鐵東部春節車票今凌晨開賣 多… 大台北、宜蘭短暫雨、18縣市強風…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。