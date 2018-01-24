土耳其教練也稱讚 花農獵豹葉柏恩卻很害羞

2018年01月24日 03:29 中時電子報 李弘斌 ／土耳其阿蘭亞報導 ／土耳其阿蘭亞報導

上午對阿蘭亞體育U16進球建功，下午則被主隊U18教練烏魯索伊（Ulaş Ulusoy）稱讚：「你們的8號球員我很喜歡！」花蓮高農「獵豹」葉柏恩意外成為土耳其移訓首日比賽的焦點，他卻害羞的說：「不太好意思，覺得自己沒有做得很好…」

謙虛帶著些靦腆，可以說，葉柏恩是有這些討人喜歡的特質，但在足球場上，踢鋒線又擁有百米11秒多的速度，應該要更有霸氣。不論是花農或者過去在亞青代表隊的教練，都常說葉柏恩要更有自信。

「3年前去延邊踢U15亞青資格賽，對中國大陸那場比賽，柏恩的速度讓對方防守根本抓不住，」花農教練林義龍說：「或許是他國小沒有接受正規足球訓練，加上身體不好常常生病，會比較自卑，但他真的該對自己更有信心！」

葉柏恩是來自南澳碧候部落的泰雅族原住民，國三時入選U15代表隊，曾令人眼睛一亮。但升上高中之後，這頭內向的獵豹覺得自己基本動作沒有隊友好，欠缺自信，加上高二生病停了1年，也讓他錯過去年參加亞青U19資格賽、無緣參與台灣相隔44年再度打入會內賽的一刻。

然而土耳其之行讓葉柏恩再次竄出，首日兩戰他都被賦予單箭頭重任，首場面對土超職足阿蘭亞體育的U16梯隊，身材吃虧的葉柏恩一開始雖被盯死，但當隊友楊燊愷送出精準妙傳，葉柏恩逮住花農的第一次射門就冷靜建功；午場對U18花農主打防守反擊，更讓葉柏恩如魚得水，也獲得主隊教練稱讚。

阿蘭亞體育U18梯隊教練烏魯索伊外形神似阿根廷球星梅西，賽後特別稱讚葉柏恩。（李弘斌攝）

「被稱讚有一點嚇到，畢竟球隊還有更好的球員，我以為他會講（張）志千、（馮）少祺，他們的基本動作都比我好。」葉柏恩不好意思的說。

儘管如此，兩場比賽還是讓葉柏恩有具體收穫，他發現對手在帶球的時候，都有抬頭觀察隊友位置的好習慣，「今天有一個好機會，但我沒有先看好隊友的位置，就傳得太深，以後我也要做好帶球時抬頭觀察的動作才行。」

或許個性就是這樣，也或許需要更多的肯定來建立自信，葉柏恩還是維持一貫的低調，表示還不確定未來是否要繼續升學踢球，「現在就先踢好高中聯賽，首要目標是拿下宿敵花蓮高中，接著希望能打入4強，再看有沒有其他機會吧。」

(中時電子報)