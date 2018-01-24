夢想足球花農日記3：一日兩戰不很累 隊友受傷比較悶

2018年01月24日 04:24 中時電子報 李弘斌 ／土耳其阿蘭亞報導 ／土耳其阿蘭亞報導

（1月23日）來到土耳其這麼多天，終於等到今天比賽，而且一天就連踢兩場。第一場碰上土耳其職業隊的U16，以1比2輸球，對手強度其實還好，但我們一開賽後防就亂掉，還奉送烏龍球，才會踢得這麼辛苦。

指揮後防是我的工作，失球後就提醒大家要踢起來，不要害怕。可能是遇到國外球隊就容易這樣，畢竟經驗比較少，我們太容易失誤，防守也被動，相較之下對方就很積極。不過對手就年紀也只是高一，我們不應該踢得這麼悶。

後來後防越位陷阱做得還不錯，大家也互相指揮，我們也開始有進攻的機會，還扳平比數。可惜踢得正順時（黃）子銘扭傷腳踝退場，氣勢有點斷掉，他又是我們非常重要的後衛，少了他防守強度和默契都有影響。現在他也確定沒辦法替我們踢高中聯賽8強賽，就看教練怎麼調整來因應了。

第一場比賽，最大收穫是看到對手包夾時的積極性。第二場球碰上U18，對方身材就真的比較好，長球也比較多，打法比較有變化。不過教練設定踢防守反擊，戰術上大家做得不錯，可惜陽光影響防守的視線，上半場前兩球丟得莫名其妙，最可惜是我下半場參與角球進攻有機會進球，卻射中了門柱。

第二場輸了4球，但我們有做到教練要的，也學到在這樣的比賽要敢去碰撞，我在場上的聲音指揮也要更明確才行。

連踢兩場共140分鐘，體能負荷其實還好，不會很累。畢竟以前在國內也有類似的經驗，只是強度沒這麼高。趁著明天沒比賽可以恢復一下，後面兩場比賽再加油。（亞青國腳馮少祺口述，李弘斌整理）

(中時電子報)