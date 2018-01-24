大台北、宜蘭短暫雨、18縣市強風特報！高屏空品差

2018年01月24日 05:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

東北季風影響，今（24日）台灣北部及東北部天氣較涼，氣象局今早也針對全台18縣市發布陸上強風特報，今天迎風面的北北基、宜蘭局部大雨機率提高，另今日高屏地區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，請注意。

東北季風影響，氣象局（24日）早針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

受到東北季風影響，水氣增加，今天迎風面的宜蘭、基隆北海岸、大台北地區、花東地區降雨機率增加，其中宜蘭及基隆容易有較大雨勢出現，花東地區零星陣雨。

氣溫方面，今日比昨日稍涼，各地清晨約14至17度，感受偏涼，白天北部、宜花地區因為多雲有雨，高溫約17至20度、中南部及台東約23至28度，中南部日夜溫差較大。

受東北風影響，今日台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力6至7級，最大陣風9級；臺灣附近其他各海面平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。

據「天氣風險」指出，這波濕涼天氣型態維持到周四（25日），週日（28）將會有一波冷空氣南下，全台將轉為成濕冷天氣。

至於民眾關心的空氣品質，今日高屏地區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及金門、馬祖地區為「普通」等級；花東及澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)