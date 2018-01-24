花農亞青國腳扭傷腳踝 土耳其就診花3萬！

2018年01月24日 06:31 中時電子報 李弘斌 ／土耳其阿蘭亞報導 ／土耳其阿蘭亞報導

花蓮高農這次在「夢想足球」計畫的資助下，獲得到土耳其移地訓練的機會，不過首場練習賽就遭利空打擊，亞青國腳後衛黃子銘在比賽中扭傷右腳踝，送醫診斷為右腳踝韌帶撕裂，得休3周確定無緣高中聯賽8強戰。而且在土耳其就診也不便宜，打完折扣仍逾800歐元，約為新台幣3萬元。

幸好執行這次夢想足球計畫的達人基金會，都已作了妥善的準備，此行已由凱基保險經紀人贊助，替花農全隊保了旅平與醫療險。擔任領隊的蔡志明以公款墊付之後，憑收據回國就能申請理賠。

這場對土耳其職足阿蘭亞體育U16梯隊的比賽，因為花農一開始就奉送烏龍球，打得很悶，球員亟欲表現，當家後衛黃子銘在對方的壓迫下，全速奔跑想要斷球，滑鏟時卻不幸右腳踝翻船。

黃子銘當下退場接受冰敷治療，一開始以為傷勢還好，後來卻愈來愈痛，「是我踢球以來最痛的一次！」安排花農在當地訓練、比賽行程的Evima Football老闆塞比西（Habib Cebeci）建議送鄰近的私人醫院，設備較為完善，否則去公立醫院可能要等上一整天，就讓黃子銘搭救護車送醫。

花農後衛黃子銘搭乘土耳其的救護車就醫治療。（李弘斌攝）

「子銘當時很沮喪，都快哭了，幸好醫師進行觸診並安排磁振造影（MRI）檢查，確定他雖然韌帶撕裂，但沒有碎骨或骨裂的狀況，」陪同到醫院的蔡志明說：「醫生也說，翻船的程度很嚴重，幸好球員本身肌力強，有保護作用，但MRI也看出韌帶本來就有磨損，建議子銘趁這次休息好好養傷。」

土耳其看醫生不便宜，原本費用是1400歐元，幸好還打了折扣。醫院也怕黃子銘的傷勢，會被航空公司認為不適合搭機，無法回台，特地開了可以搭機的診斷證明。黃子銘回到飯店已是下午3時半，飯店仍貼心準備午餐與輪椅代步。

儘管主將受傷，但花農總教練李文財表示，訓練、比賽哪有不受傷的，就算打高中聯賽的戰力受影響，重點是黃子銘未來的足球路還很長，好好養傷才重要。黃子銘也打起精神說：「沒想到第一場就『中獎』，但我會盡快好起來的！」

(中時電子報)