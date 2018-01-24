土耳其教練像梅西 要花農口、眼並重

阿蘭亞體育U18梯隊教練烏魯索伊賽後跟花農球員握手打氣，也坦承很多人說他長得像梅西。（李弘斌攝）

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中時電子報
／土耳其阿蘭亞報導

花蓮高農23日在土耳其一天兩戰，其中在午場對決土超聯賽阿蘭亞體育的U18梯隊，主隊教頭烏魯索伊（Ulaş Ulusoy）的臉型和落腮鬍，給人一種阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在場邊觀戰的錯覺。烏魯索伊賽後稱讚花農表現，讓他很享受這場比賽，也建議花農口、眼並重，多用聲音和眼光溝通。

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「感謝花農的球員，我很享受今天這場比賽，」烏魯索伊賽後與花農球員及教練團分享心得時表示，「雖然結果是4比0，但練習賽的比數不是那麼重要，而且阿蘭亞體育在土耳其U18全國錦標賽拿下冠軍，你們已經踢得很好了。」

阿蘭亞體育去年贏得土耳其U18全國錦標賽冠軍，實力堅強。（李弘斌攝）

花農此役對阿蘭亞體育的U18已有心理準備，打出退守後場的防反打法，效果其實不錯。若非一日兩戰有些疲憊，以及上半場防守受陽光影響，先丟兩球，或許比數還能更接近一些，可惜之處就是沒有進球。

「首先我想提醒花農的是，後防要穩定，守門員的出聲指揮很重要，你們的守門員有點安靜，還有中後衛是哪兩位？我也沒有聽到你們的聲音喔！」烏魯索伊說。

相對於上午遭遇的阿蘭亞體育U16，幾乎都打地面傳導，U18球員的體型更為壯碩，也更靈活的運用長傳。烏魯索伊指出，傳球的方式視比賽狀況而定，如果對手的後衛壓上來，背後有空間，就應該嘗試長傳。

「但當你要做長傳的時候，記得要看到有哪些隊友在跑、可以接應，而不是漫無目標的大腳長傳。你要去看誰從這裡跑、誰從那裡跑，用眼睛也是一種溝通。」

烏魯索伊也鼓勵花農，足球比賽就是努力、再努力，並且保持耐心、等待機會，他希望花農繼續努力，私下還說：「如果未來有機會到台灣，希望可以看看這些球員後來踢得怎麼樣。」

(中時電子報)

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