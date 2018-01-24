1月24日三大報頭版要聞

2018年01月24日 07:26 中時電子報 綜合報導

@中國時報

綠營雙北市長選戰無強棒，部分基層積極力拱行政院長賴清德迎戰，蔡英文總統昨天明確表示，賴清德已是行政院長，「我跟他有一個很重要的共識，就是說我們必須要合力把這個執政做成功」，間接否決徵召賴揆參戰雙北的可能。

國民黨立委張麗善表態再戰雲林縣長，其胞兄、前雲林縣長張榮味23日受訪，坦言反對張麗善參選雲林縣長，且不看好她能勝選。張榮味強調，「政治無了時」，他已淡出政壇，正為人生創造另一種價值，很歡迎各方朋友聚首，但別再找他談政治。張麗善說，會自己為黨承擔責任與使命，相信事在人為。

年底選戰即將開打，民進黨今年是否繼續和現任台北市長柯文哲合作備受關注，蔡英文總統日前接受電視台專訪時表示，柯必須對「台灣價值」再一次確認，讓民進黨支持者感覺柯是可以一起作戰的人；對此，柯文哲23日反問「他也想知道指的台灣價值是什麼」，但對於兩岸政策，柯直言，還是要設法和平相處。

民進黨前立委、台車董事長蔡煌瑯日前因北捷萬大線招標排除國內廠商，炮轟北市府官僚、媚洋心態，但桃綠線捷運機電工程22日開標，招標規範也「卡死」台車，開標日僅韓國公司「現代ROTEM」進場，最後以投標廠商不足3家，技術性流標，桃市府預計30日辦理第2次開標，若仍只有「現代ROTEM」一家，將確定得標，遭桃園市長參選人楊麗環質疑整個招標過程是黑箱作業。

@旺報

官方冷得發抖，民間熱得發燙，延續馬英九時代兩岸和平氣勢，台灣競爭力最強的鳳梨鮮果外銷，不受政治因影響，不僅未消退，反而更加暢旺。嘉義縣民雄打貓果菜生產社作社前主席陳映延估計，全台近10年外銷鳳梨鮮果從約每年千餘噸，增加到目前年約3萬噸，「成長約20倍，且還有一些品種與技術上優勢，各地農民團體正透過各種努力，力保這些優勢不被超越及取代。」

海協會副會長孫亞夫23日在黨媒撰文表示，經過30多年的實踐，大陸應當比以往更明白堅持和平統一的道理，在兩岸關係最危急和最平和的時代，大陸的涉台法律和領導人談話都是強調，和平統一「最」符合兩岸人民的利益。

大陸對台研究重鎮，除北京、上海、福建等地，近來廣西因位處東協國家接壤地，也肩負研究封殺台灣新南向的重要功能，成了對台工作新重鎮。其中廣西大學為了細化對東協國家的研究，其「東盟學院」下設10個所，1個東協國家1個所，近兩年來不少兩岸關係研討會，都巧合地選在廣西舉行，讓台灣學者可順便見識大陸對東協國家的工作成果。

世界經濟論壇（WEF）2018年會23日至26日在瑞士達沃斯舉行，會上國際貨幣基金（IMF）於當地時間22日發布最新的《世界經濟展望》報告，2年內第5度上修對中國的經濟預測，2018年較前次上調0.1個百分點至6.6%，2019年則維持6.4%不變。IMF並同時上調對全球、美國的預期，宣告迎來「自2010年後，覆蓋最廣的全球經濟同步加速成長」。

@工商時報

美債殖利率直直飆，通膨預期增溫，亞太區股匯市近期「雙漲」跡象明顯。台北股匯市昨（23）日雙升，指數11,253點、匯率29.402元，分別創下近28年及5年新高，且外資連7買，單日買超擴大至51.62億元。

美國貿易代表萊蒂澤周一宣布，美國總統川普已批准對進口大型家用洗衣機、進口太陽能產品徵收保護關稅的建議；其中太陽能產品關稅高達30％，對全球供應鏈中佔據主導地位的中國大陸，這不啻為中美貿易戰的第一槍。

美國參議院通過臨時撥款法案，解除歷時3天的政府關門危機，總統川普也確定按照既定計畫，啟程出席達沃斯世界經濟論壇（WEF），他大陣仗帶了15位高層幕僚與政府閣員隨行，料在演說中宣揚「美國優先」政策，誇耀美國的經濟表現。

美國貿易代表處宣布啟動「201條款」，將對國外進口的太陽能電池與模組課徵30％稅率。對此，日前獲得國發會資金奧援的「聯合再生能源」董事長、也是現任新日光董事長洪傳獻興奮表示，此法案通過後，給了台廠赴美設廠的競爭機會，因此「聯合再生能源」成立後將啟動赴美設廠程序。

(中時電子報)