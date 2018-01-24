富邦左投黃勝雄 遭爆偷吃又不戴套

2018年01月24日 07:30 中時電子報 盧品青

中華職棒富邦悍將左投黃勝雄去年飽受傷勢所苦，不過他的場外生活似乎仍然很精彩。由於長得比較帥，異性緣頗佳，已婚的黃勝雄之前也傳出與女球迷有曖昧關係。根據八卦雜誌報導，黃勝雄的情婦多到連他自己都會搞錯。

24日的《鏡週刊》爆料，黃勝雄疑似在通訊軟體與一名女子調情，黃勝雄冷不防地發問：「妳是那個來？」女方不懂他的意思，黃勝雄又問：「那天我射在裡面不是嗎？」女方不滿地回話：「你記錯人嗎，我沒吃，懷孕你要負責哦。」黃勝雄只是哈哈一笑，然後問說：「妳幾歲啊。」

這段沒頭沒腦的對話不論是打情罵俏還是黃勝雄真的搞錯對象，都能顯現出黃勝雄的私生活非常亂，至少他與這名對話的女子肯定也有不正當關係。《鏡週刊》又指出，這名女子其實是某位林姓球員的女友，她的交際範圍遍及多位球星，私生活可能比黃勝雄還要亂。

黃勝雄去年11月就傳出與一名女網友過從甚密，直到他出面澄清只是玩線上遊戲認識的朋友，才暫息妻子的雷霆之怒，但這次爆出的事件可能又要讓他手忙腳亂。

《鏡週刊》最後找上富邦辦公室求證，球團對此也很無奈，只能表示：「經調查後若有違規就會處理。」黃勝雄是比較高薪的球員之一，名列富邦的「20萬月薪俱樂部」。

(中時電子報)