性侵疑雲 藍潔瑛手稿曝光「惡人有惡報」

2018年01月24日 07:48 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

前些日子一位號稱「女模教母」的韓穎華，突在網上指控曾志偉，當年是性侵香港女星藍潔瑛的大哥之一。逼得曾志偉出面開記者會否認，更對韓穎華提出告訴！只是藍潔瑛當年究竟被誰性侵至今仍無答案，但昨卻有港媒取得她手稿，上頭寫著「惡人有惡報。」

曾志偉因為被捲入性侵案，讓他不得不出面開記者會否認，強調子虛烏有外也說願意配合調查，更決議對韓穎華提告。儘管韓穎華第一時間還是氣焰旺地不怕，可待她也請了律師後，就表示要交給專業處理，低調許多。

至於藍潔瑛遭性侵一事又再一次被提起，近日香港《東周刊》就曝光她的親筆手稿，據悉這些內容是藍潔瑛打算推出的自傳內容，其中一段就寫著「好人有好報，惡人有惡報，若然未報，時辰未到。」儘管她還是沒說出嫌犯是誰，可似乎就是在回應自己被性侵的心情，也說這是自己的座右銘。

儘管藍潔瑛已經消失在螢光幕前，可她似乎也很關心圈中消息，還給不少同行忠告，提到「從事幕前的朋友，如被中傷得厲害而又苦無朋友為撐腰(因為請律師很貴)，而且又不一定找到幫得上忙的，那只可忠告各同，做一日關人隱士吧…。」字字句句都在呼籲圈中人如遇上風風雨雨又苦無人幫忙，倒不如低調過日子；而這些手稿下方都有藍潔瑛英文名字親筆簽名，每句話都讓不少網友不捨，還有人留言表示「希望狗仔別再打擾她」、「讓她安靜過餘生」等字樣。

(中時電子報)