M503航線爭議 黃暐瀚提肯亞案：兩年前的玩笑成真

2018年01月24日 07:56 中時電子報 謝雅柔

為了反制大陸啟動M503南向北航線，民航局以卡住中國東方、廈門兩家航空公司的春節加班機為手段，希望大陸有關方面能盡速跟台灣協商。對此，資深媒體人黃暐瀚提及兩年前「肯亞案」，民進黨立委陳其邁在立院痛罵時任陸委會主委夏立言一事，並表示這個兩年前的「玩笑」，如今成真。

大陸日前啟用M503等4航路，我暫不核准使用該航路大陸兩家航空176班兩岸春節加班機，以此反制。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，此舉是正告對岸儘速改正並協商，各界應回歸飛航安全本質，當務之急是透過兩岸飛安協商解決。

兩年前的肯亞案，民進黨立委陳其邁當時質詢陸委會主委夏立言「若台人最後帶不回來，有沒有什麽方式可以制裁中國大陸?」夏立言回應「可以禁止中國大陸的觀光客過來，但這樣是我們需要的嗎?」讓陳其邁一度語塞，並說「一定要走到最後一步大家撕破臉嗎?」

對此，黃暐瀚在《ETtoday新聞雲》雲論中指出，「這個兩年前的『玩笑』，如今成真」。黃暐瀚說若對M503航線不滿，應該繼續去向主管航線的國際民航組織ICAO抗議，怎麼會反過來讓台灣人回不了家，就以為對岸會痛、會怕、會妥協呢？黃說這行為跟打架打到一半，拿刀猛砍自己大腿，還邊砍邊嗆對方「怎麼樣？怕了吧？」有什麼不同？

(中時電子報)