24萬人搶春節火車票 東部人哭哭：動用20台電腦沒搶到!

2018年01月24日 08:33 中時電子報 徐秀娥 、 黃鈺潔 /綜合報導 /綜合報導

農曆春節期間，花東返鄉車票總是一票難求。（本報資料照片）

針對花東地區疏運，2月14、15、19、20日加開東線8班實名制列車。（台鐵提供）

（10：46 台鐵加開實名制列車）一年一度上網搶火車票大戲，今（24）日凌晨開鑼後，果然又是幾家歡樂幾家愁！今是台鐵春節網上訂票首日，由東部幹線率先起跑，開放網路、電話語音及超商訂票，毫無意外，熱門車次又是瞬間秒殺，讓不少全家動員搶票民眾徒呼負負，搶不到票的花蓮人大崩潰，哀嘆「回家的路這麼難」。

為了搶到理想車次，許多民眾前一晚已備妥購票方案，準備熬夜搶票，而動員多人及多台電腦是少不了的。聯合報報導，一位石姓民眾還找10位朋友幫忙，動員20台電腦，但一家4口的票仍沒搶到。他表示，既然買不到票，可能會在除夕的凌晨開車回家吧。

由於僧多粥少，網路訂票大家火氣都很大，有網友稱，才按傳送就當機，系統跑了5分鐘之後，卻出現無座位的畫面，他痛批，每次都碰到當機，真的很扯。花東縱谷國家風景區管理處的臉書粉絲頁，凌晨後陸續留言多達2百餘則，歡呼哀嚎之聲兼而有之，「返鄉路⋯遙遙，每次都要睡眼惺忪的搶⋯⋯」、「No!傻眼！大檔機！」、「yes搶到了！好感動」、「怎麼也搶不到回家的票」。

根據台鐵統計，系統開賣後，第1分鐘完成約5萬筆、11萬張車票的訂購，其中第1分鐘瞬間進線量約24萬人，截至今日上午10時止，總計完成22萬9,694筆、47萬267張訂票，訂票過程順利。台鐵表示，沒搶到票的民眾，之後還有一波釋票機會。預購票需於2天內付款取票，若未取票，26日將釋出未付款座位，民眾可再試試。

另針對花東地區疏運，台鐵擬2月14、15、19、20日加開東線8班實名制列車(見表)，訂於2月9日6時起開放身份證U、V開頭字號及106年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵表示，請訂妥實名制車票民眾備齊身分證明文件，2日內(訂票當日及次日)到臺鐵各電腦連線售票站取票。不開放網路付款、超商、郵局及對號列車自動售票機取票。實名制班車如有售剩車票，將於2月11日6時起開放身分證字號U、V及設籍花東縣民。

另外，花蓮縣政府也提供6個班次的返鄉專列，網站訂票為1月30日中午12時至16時，2月10日則是開放縣府大禮堂、鳳林、玉里服務中心等現場排隊購票。

(中時電子報)