24萬人搶春節火車票 東部人哭哭：動用20台電腦沒搶到!

24萬人搶春節火車票 東部人哭哭：動用20台電腦沒搶到!
友善列印
中時電子報
/綜合報導
農曆春節期間，花東返鄉車票總是一票難求。（本報資料照片）
針對花東地區疏運，2月14、15、19、20日加開東線8班實名制列車。（台鐵提供）

（10：46 台鐵加開實名制列車）一年一度上網搶火車票大戲，今（24）日凌晨開鑼後，果然又是幾家歡樂幾家愁！今是台鐵春節網上訂票首日，由東部幹線率先起跑，開放網路、電話語音及超商訂票，毫無意外，熱門車次又是瞬間秒殺，讓不少全家動員搶票民眾徒呼負負，搶不到票的花蓮人大崩潰，哀嘆「回家的路這麼難」。

為了搶到理想車次，許多民眾前一晚已備妥購票方案，準備熬夜搶票，而動員多人及多台電腦是少不了的。聯合報報導，一位石姓民眾還找10位朋友幫忙，動員20台電腦，但一家4口的票仍沒搶到。他表示，既然買不到票，可能會在除夕的凌晨開車回家吧。

由於僧多粥少，網路訂票大家火氣都很大，有網友稱，才按傳送就當機，系統跑了5分鐘之後，卻出現無座位的畫面，他痛批，每次都碰到當機，真的很扯。花東縱谷國家風景區管理處的臉書粉絲頁，凌晨後陸續留言多達2百餘則，歡呼哀嚎之聲兼而有之，「返鄉路⋯遙遙，每次都要睡眼惺忪的搶⋯⋯」、「No!傻眼！大檔機！」、「yes搶到了！好感動」、「怎麼也搶不到回家的票」。

根據台鐵統計，系統開賣後，第1分鐘完成約5萬筆、11萬張車票的訂購，其中第1分鐘瞬間進線量約24萬人，截至今日上午10時止，總計完成22萬9,694筆、47萬267張訂票，訂票過程順利。台鐵表示，沒搶到票的民眾，之後還有一波釋票機會。預購票需於2天內付款取票，若未取票，26日將釋出未付款座位，民眾可再試試。

另針對花東地區疏運，台鐵擬2月14、15、19、20日加開東線8班實名制列車(見表)，訂於2月9日6時起開放身份證U、V開頭字號及106年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵表示，請訂妥實名制車票民眾備齊身分證明文件，2日內(訂票當日及次日)到臺鐵各電腦連線售票站取票。不開放網路付款、超商、郵局及對號列車自動售票機取票。實名制班車如有售剩車票，將於2月11日6時起開放身分證字號U、V及設籍花東縣民。

另外，花蓮縣政府也提供6個班次的返鄉專列，網站訂票為1月30日中午12時至16時，2月10日則是開放縣府大禮堂、鳳林、玉里服務中心等現場排隊購票。

(中時電子報)

扯爆!衛福部竟將狗,伯勞鳥列「藥… 營造層層迷宮場景 中央公園「自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。