營造層層迷宮場景 中央公園「自我體驗區」完工

台中水湳中央公園12感官體驗中的「自我體驗區」，是座直立式深咖啡色木條構造組成的4層樓瞭望台，日前已建置完成。（陳世宗翻攝）

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台中水湳中央公園12感官體驗中的「自我體驗區」，是一座直立式深咖啡色木條構造組成的4層樓瞭望台，日前已建置完成。利用木造空間交疊交錯，讓民眾行走在構造物中，猶如在層層迷宮中摸索，充滿探險趣味；而登至最頂層的瞭望台，則可將中央公園寬闊美麗的景緻一覽無遺。

建設局長黃玉霖指出，位於中央公園的第一標工區、公園滯四濕池畔的12感官「自我體驗區」，日前已完工，佔地約50平方公尺，由木構造組成4層高瞭望台，一樓高約4米，二、三樓高約3米。有部分木條間距寬度可容身體穿越，部分木條間距則較窄，僅能透過視覺遠望一層又一層空間。行走於木造交疊交錯的空間中，就像走迷宮一樣。

「自我體驗區」木條建物可讓自然風從底部往最高處窗戶逸散，達到自然通風效果，民眾可在最頂層的瞭望台，看到中央公園寬闊美麗的景緻。走入建物從底層逐漸往上登高，每登高一層，面積範圍就會縮小一些，登到最頂層，面積雖然最小，但卻是完全開放空間；就像在層層迷宮中摸索，最後從迷宮中找到出口，感受到豁然開朗、寬闊無境。

黃玉霖強調，中央公園是全國首座同時包含12個感官設施的新型態公園，每一個體驗區都能讓人互動學習與自我探索，從中獲得啟發。除了「自我體驗區」之外，同樣位於第一標工區的「平衡體驗區」及「聽覺體驗區」也已建置完成；而第二標工區則將於今年年初完工。

(中時)

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