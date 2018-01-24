蔡提「台灣價值」 溫朗東：給柯P送分題

2018年01月24日 08:34 中時電子報 黃以謙

年底地方大選將至，總統蔡英文提出，台北市長柯文哲必須對「台灣價值」做確認，民進黨才會考慮是否與他合作。對此，獨派的自由台灣黨政策部主任溫朗東認為，搞懂民進黨的盤算，即可輕鬆得分，也就是說這確實是一道送分題。

溫朗東在今（24日）發表評論，對蔡英文的「考題」表示意見。他說，蔡英文雖然不擅長演說，但素有談判謀略，日前親上火線講話，「表面上是出考題，其實是在給雙方台階下。」

觀察民進黨目前境況，沒有強力的台北市長人選，若直接讓賢，未免有損基層士氣；若派員硬碰硬，不但不利議員選情，要是真把柯文哲拉下馬，他轉進2020年總統大選，反而給蔡英文連任增添變數。

也就是如此，民進黨有動機出這個考題，只要柯文哲答題中規中矩，那麼民進黨可以對基層有所交代，也就有了禮讓的藉口。

溫朗東強調，「台灣價值」的題旨不難，就是「保持跟中國往來的份際」。這個柯文哲不太可能不懂，但他不願跟蔡英文一搭一唱，更不想為此喪失淺藍選票。就是這樣一來一往，柯文哲有了面子，氣勢更旺。

另一方面，看在綠營支持者眼裡，做球給你，你都不接，未免太過囂張，於是更加支持蔡英文。總而言之，「雙方粉絲黏著度都提高，各取所需，不分勝敗。」

(中時電子報)