2018年01月24日 09:05 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

天后李玟(Co Co)在去年底發文曬與老公貼臉照,無意中曬出寶寶貼圖,引發外界懷疑她是否肚皮有喜,對於傳聞,李玟則是用行動證明撇有喜,辣曬比基尼照,Co Co性感秀出酥胸和蠻腰的S曲線,完勝一票少女。

日前剛過完43歲生日的李玟,不只臉蛋凍齡,連身材也維持得很好,李玟昨深夜曬出身穿比基尼的自拍照,並寫下:「Trying to stay fit for my bday wasn't easy!!!!!!」(為生日維持苗挑身材並不容易)。

李玟的美胸和蠻腰零贅肉全都露,火辣身材一點都看不出已43歲,性感指數爆表,稱李玟是永遠的女神更是當之無愧。

(中時電子報)