比天堂還美！全球6個情侶浪漫旅遊「心」景點

2018年01月24日 10:39 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

希臘著名詩人D. Solomos曾讚譽扎金索斯是一個「讓人忘記天堂的地方」，近年更因為知名韓劇取景，讓島上的「沉船灣」成為超夯景點。（圖／KAYAK提供）

浪漫的西洋情人節即將到來，今年剛好適逢農曆新年假期前夕，若情侶們有計畫趁著連假機安排一趟甜蜜出國之旅，不只為戀情加溫，還能祈求新年好運。全球領先旅遊搜尋引擎特別精選6個極具愛情象徵的浪漫地點，朝聖知名韓劇的拍攝場景、到「愛之都」維羅納追尋經典愛情故事，或是在首爾塔上牢牢鎖住自己的幸福，讓戀人創造一趟濃情蜜意又難忘的旅程！

南韓的N首爾塔是離天空最近的浪漫之地，為情侶鎖住永恆幸福。（圖／KAYAK提供）

造訪浪漫之都法國巴黎，與另一半在愛牆前譜一首法式戀曲。（圖／KAYAK提供）

旅遊搜尋引擎KAYAK精選全球6個浪漫旅遊「心」點：

▶法國巴黎－愛牆：造訪浪漫之都，與愛人譜一首法式戀曲

許多人對「浪漫之都」巴黎都抱有夢幻憧憬，這裡更是許多知名愛情電影的取景場地。巴黎最具愛情象徵的地點，非「愛牆」莫屬。坐落於蒙馬特高地半山腰上的廣場裡，由612塊藍色瓷磚製作的愛牆，是藝術家Frédéric Baron與Claire Kito所建立的，牆上共用250種語言寫成311種不同字體的「我愛你」，其中更包含了繁體中文！若來到巴黎千萬別錯過這麼浪漫的作品，記得與另一半在愛牆面前合照放閃，看看彼此能唸出多少種語言表達「我愛你」。

▶南韓首爾－N首爾塔：離天空最近的浪漫之地，鎖住永恆幸福

旅客來到首爾一定會去的地標－N首爾塔，也是非常受到情侶們喜愛的約會聖地。位於南山上的N首爾塔，最出名的就是滿掛著愛情鎖的愛情樹。來到這的情侶們都會鎖上專屬彼此的愛情鎖，並在能讓彼此緊緊靠在一起的愛情椅上拍照留念，象徵著「緊密相依、永不分離」。而南山更是欣賞夜景的絕佳去處，一對對情侶相擁欣賞360度美麗夜景，為首爾的夜晚增添更多浪漫氣氛！

▶希臘扎金索斯島－沉船灣：比天堂還美！神祕海灣共享遺世絕景

希臘著名詩人D. Solomos曾讚譽扎金索斯是一個「讓人忘記天堂的地方」，近年更因為知名韓劇取景，讓島上的「沉船灣」成為超夯景點。蔚藍海水、潔白沙灘，加上20世紀擱淺於此的老鐵船，沉船灣的浪漫與神祕，讓造訪遊客都驚艷不已。來到沉船灣的情侶，會仿照韓劇中的男主角，挑選一顆白色石頭，寫下兩人的姓名並放在船體的某一處，當作留念。扎金索斯城鎮風光值得細細品閱，但因島上的大眾運輸並不發達，最好遊覽方法則是選擇租車自駕旅遊。隨意捕捉的照片完全不需要修圖，就能成為最美麗的回憶！

義大利維羅納茱麗葉之家，情牽愛之都，重現經典愛情故事。（圖／KAYAK提供）

▶義大利維羅納－茱麗葉之家：情牽愛之都，重現經典愛情故事

《羅密歐與茱麗葉》是莎翁最具代表性的作品之一，他們的愛情故事更被後世不斷傳頌及讚嘆。如果旅客深深被這段纏綿悱惻的愛戀所吸引，那一定要去義大利維羅納造訪經典場景。沿著鋪滿石板的馬奇尼街走去，在盡頭時拐到帽子街，就能找到「茱麗葉之家」。相傳只要摸了茱麗葉銅像的右胸，幸福就會降臨。除了朝聖最經典的羅密歐與茱麗葉定情陽台，還有許多讓情侶們許下永恆承諾的地點，像是朱麗葉愛牆、愛情鎖鐵門等。「愛之都」給人許多浪漫美麗的想像，非常適合情人節和愛人相伴旅行，寫下屬於兩人的愛情故事！

▶沖繩古宇利島－心形岩、宮古島－雙拱形岩石：製造獨特浪漫，跳島、自駕旅行一次滿足

喜愛親近自然的情侶千萬不要錯過沖繩這兩個「心」景點！用跳島和自駕遊的方式最能感受沖繩之美，且在那霸機場租車十分方便，沿著跨海大橋開車約1.5小時就能到古宇利島。島上特殊天然地形所形成的「心形岩」是情侶必訪景點，因此這裡又有「戀之島」的美名。另一座沖繩離島「宮古島」是非常受到旅客青睞的潛水勝地。想一睹宮古島的浪漫景點還需要有點勇氣，因為只有潛到海中才能看到由兩個拱形岩石所構成的心形的「雙拱形岩石」。在這裡拍下一張紀念照，獨特又浪漫，絕對會吸引不少朋友的關注！

濃情指數爆表！走訪捷克布拉格的查理大橋，攜手共遊金色之城。（圖／KAYAK提供）

▶捷克布拉格－查理大橋：濃情指數爆表！攜手共遊金色之城

布拉格擁有豐富的文藝氣息，更以獨特的巴洛克風格和哥德式建築聞名。紅瓦黃牆的布拉格建築炫麗奪目，宛如一座「金色之城」。這座被認為是東歐最美的城市，也是長久以來十分受到遊客歡迎的旅遊城市。在布拉格有個浪漫傳說：「在查理橋上接吻的情人，會一生受到祝福」，吸引許多情侶到訪。漫步橋上，常可以看到許多街頭藝人在此表演，在音韻悠揚的樂聲中互相親吻的戀人們，更成為布拉格最美的風景之一。

(中時電子報)