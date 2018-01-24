緊盯美F-35 陸為003航母打造空警600預警機

圖為中國自製的空警-600預警機想像示意圖。（圖/網路）

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中時電子報

軍事觀察家說，中國正在研發裝有雷達的航母艦載偵察機，以發現敵方隱形戰機。

中國官媒周一首度證實，解放軍正在打造第一款航母艦載預警機空警-600。而《南華早報》（South China Morning Post）24日指出，北京宣佈這項消息的時機，正好與美國在日本與亞太基地部署F-35隱形戰機，挑戰中國防空的時間相吻合。

中國軍事觀察家說，空警-600將安裝先進「主動電子掃瞄陣列雷達」（Active electronically scanned array radar，AESA），讓美國的F-22與F-35等隱形戰機無所遁形。

而北京軍事專家李杰指出，空警-600也可以作為空中指揮中心。他說，「主動電子掃瞄陣列雷達」能從很遠的地方偵測到隱形戰機，而空警-600不僅能填補中美間重大的軍備落差，也能提高中國航母戰鬥群的戰力。

此外，李杰說，空警-600很可能會上003航母，並能利用艦上的電磁彈射器系統（Electromagnetic Aircraft Launch System，EMALS）更有效，更迅速地起飛。

據美國《東方兵工廠》（Eastern Arsenal）軍事網先前報導，空警-600是由西飛集團公司打造，重約25-30公噸，由雙渦槳發動機驅動，機身上方裝有大型「主動電子掃瞄陣列雷達」。

軍事分析家說，由空警-600的照片看來，它很像美國的E-2「鷹眼」（Hawkeye）全天候空中預警機。

新加坡南洋理工大學海事安全專家高瑞連（Collin Koh ）指出，中國打造空警-600顯示，北京想讓航母戰鬥群遠航。他說，如果中國要在鄰近海域執行任務，那靠岸基預警機就好了。

(中時電子報)

文章來源：Why America’s stealth jet forces should fear China’s new unarmed eye in the sky

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