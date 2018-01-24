白洋腸就是吃得開？渣男騙色5女 竟是奧運銀牌！

2018年01月24日 09:19 中時電子報 張達智

大陸女網友自曝遭已婚白人男子欺騙感情，還和男子老婆取得聯繫，兩人互訴該男惡行。（截自微博帳號：勇往直前不畏風雨）

白人男子在亞洲就是吃得開？大陸一位女網友在微博貼文指控遭一名白人男子欺騙感情，這名白人渣男不但已婚，還劈腿5女，更令人吃驚的是，他還是一位奧運銀牌選手！

據大陸媒體報導，女網友BeFearlessBo在微博貼文，詳述自己被一個外國渣男騙色的經過。2017年5月她在澳洲時認識了白人男子馬丁，之後展開交往。9月兩人先後飛回廈門，某日在馬丁住處纏綿時，突然有一女子開門進來，大聲質問BeFearlessBo是誰，接著與馬丁爆發肢體衝突，衝突中，該女子手指還被馬丁打斷。

原來該女子已經與馬丁交往了3年多，BeFearlessBo進一步追問才得知，原來馬丁早就已經結婚，妻子也是廈門人，有2個孩子，和BeFearlessBo交往期間，還周旋在另4個女人之間。

而馬丁的背景也被一一曝光，原來他本名James Martin Vinnicombe ，曾是澳洲專業自行車手，更曾在1988年漢城奧運1000公尺項目摘下銀牌。後因禁藥問題被禁賽，轉往大陸福建省自行車隊擔任教練，2005年被中國奧會查出他所帶的運動員曾麗清有興奮劑問題，而被開除並禁止在中國從事教練工作。之後他帶著曾麗清一起回到澳洲結婚。

BeFearlessBo表示，希望不再有其他女人受騙，所以上網曝光這個男人的真面目。而曾麗清也向她表示，丈夫出軌不只一次。

(中時電子報)