淫富少李宗瑞靠母金援 用會客菜攏絡人爽過牢獄生活

淫富少李宗瑞因下藥性侵、偷拍34女遭判刑39年入獄服刑，但卻爆出他在媽媽金援下，牢獄生活還是過很爽。(圖取自中時資料庫)

友善列印
中時電子報

淫富少李宗瑞因下藥迷姦34女，還偷拍性愛片遭法院判刑39年，但李宗瑞的牢獄生活卻被爆；靠有錢老媽「過很爽」，甚至在獄中賭博被捉到，也只是略示懲戒的禁止會客一次，事後還調至工作輕鬆的工廠或任「黑牌雜役」。

2011年7月一對姐妹花向警報案遭富少李宗瑞迷姦，掀開了喧騰一時的淫富少李宗瑞下藥性侵、偷拍性愛片案，檢警經近一年的搜證調查，受害女子多達34人，再經長達3年起訴審判過程，2015年李宗瑞所犯5件性侵案判刑定讞，另被控性侵9名女子部分經高院更一審後，他的需服刑長達39年2月，據壹週刊報導，以有期徒刑最多服刑30年，刑期過三分之二可申請假釋計算，他至少要到2032年才能假釋出獄。

李宗瑞刑期雖長，但卻爆出他的牢獄生活「過很爽」，原來是其母和舅舅或妹妹都會在每周一次會客時間來看他，送入豐富會客菜讓他可在獄中大快朵頤，還到附近做會客菜店家，利用沒錢或沒人送會客菜的受刑人身分，送入會客菜再轉交李宗瑞，讓他可在獄中攏藉由這些會客菜來收買或攏絡人心，甚至擺平性侵犯易遭人找麻煩的狀況。

所以，李宗瑞靠著有錢媽媽的庇護不僅過的好，還可和獄友賭博，在被抓到後也只是受禁止會客一次的小懲戒，事後還從勞作一廠調至工作輕鬆的「老人廠」，甚至還可被獄方點名做「黑牌雜役」，爽過牢獄生活，

(中時電子報)

李宗瑞坐爽監？矯正署：看圖說故事 報導不實

白洋腸就是吃得開？渣男騙色5女 … 義交殉職僅賠10萬 葉毓蘭：黃國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。