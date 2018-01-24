淫富少李宗瑞靠母金援 用會客菜攏絡人爽過牢獄生活

2018年01月24日 09:19 中時電子報 孫曜樟

淫富少李宗瑞因下藥迷姦34女，還偷拍性愛片遭法院判刑39年，但李宗瑞的牢獄生活卻被爆；靠有錢老媽「過很爽」，甚至在獄中賭博被捉到，也只是略示懲戒的禁止會客一次，事後還調至工作輕鬆的工廠或任「黑牌雜役」。

2011年7月一對姐妹花向警報案遭富少李宗瑞迷姦，掀開了喧騰一時的淫富少李宗瑞下藥性侵、偷拍性愛片案，檢警經近一年的搜證調查，受害女子多達34人，再經長達3年起訴審判過程，2015年李宗瑞所犯5件性侵案判刑定讞，另被控性侵9名女子部分經高院更一審後，他的需服刑長達39年2月，據壹週刊報導，以有期徒刑最多服刑30年，刑期過三分之二可申請假釋計算，他至少要到2032年才能假釋出獄。

李宗瑞刑期雖長，但卻爆出他的牢獄生活「過很爽」，原來是其母和舅舅或妹妹都會在每周一次會客時間來看他，送入豐富會客菜讓他可在獄中大快朵頤，還到附近做會客菜店家，利用沒錢或沒人送會客菜的受刑人身分，送入會客菜再轉交李宗瑞，讓他可在獄中攏藉由這些會客菜來收買或攏絡人心，甚至擺平性侵犯易遭人找麻煩的狀況。

所以，李宗瑞靠著有錢媽媽的庇護不僅過的好，還可和獄友賭博，在被抓到後也只是受禁止會客一次的小懲戒，事後還從勞作一廠調至工作輕鬆的「老人廠」，甚至還可被獄方點名做「黑牌雜役」，爽過牢獄生活，

(中時電子報)