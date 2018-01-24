義交殉職僅賠10萬 葉毓蘭：黃國昌是否幫募款？

2018年01月24日 09:33 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

日前寒流來襲，新北市46歲林姓義交在平溪風景區指揮交通時，疑因天冷猝死，留下年邁母親及妻兒無人照顧，但家屬僅獲得10萬元理賠，對此警大前教授葉毓蘭昨(23日)親赴義交靈堂慰問，並發文質問時代力量主席黃國昌，「這位林姓義交是是你選區的選民，您是否也該幫他募款？」

葉毓蘭於臉書指出，昨日中午到新北市政府和侯友宜開會，會中討論到新北市警察的辛苦，但是因為警力的不足，在新北市除了警察同仁之外，還仰賴許許多多的義警、義交、巡守隊等協勤民力。他們為了讓新北市民的交通順暢、安全有保障，做了許多貢獻。但是現在的警政預算，並沒有為他們提供合宜的保障。

她說，執行勤務時不幸猝死的林姓義交，警察局雖然有投保意外險，但是他的狀況僅能獲得10萬元理賠，瑞芳分局只能幫林家募款解圍。

葉毓蘭敬告時力立委，別亂砍警政預算，尤其別讓警察沒錢修警車、沒錢加油、沒錢開冷氣、沒錢為員警與協勤民力買保險。也喊話主席黃國昌，「這位猝逝的林姓義交是你選區的選民，您是否也該幫他募款？」

葉毓蘭表示，侯友宜兩年前號召45期同學成立關懷基金，雖然力量微薄，但是這兩年他們盡量四處慰問因公受傷、重病、死亡的警消同仁及其家屬。希望未來政府能夠負起責任，寬編預算讓所有為治安交通消防貢獻的每一個人，不論是警消同仁還是協勤民力，都獲得應有的保障。最後葉毓蘭更說，希望善心人士捐款，幫助林家人度過難關。

(中時電子報)