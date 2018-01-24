義交殉職僅賠10萬 葉毓蘭：黃國昌是否幫募款？

日前林姓義交執行勤務時不幸猝死，葉毓蘭23日親赴靈堂慰問家屬。(翻攝自葉毓蘭臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

日前寒流來襲，新北市46歲林姓義交在平溪風景區指揮交通時，疑因天冷猝死，留下年邁母親及妻兒無人照顧，但家屬僅獲得10萬元理賠，對此警大前教授葉毓蘭昨(23日)親赴義交靈堂慰問，並發文質問時代力量主席黃國昌，「這位林姓義交是是你選區的選民，您是否也該幫他募款？」

葉毓蘭於臉書指出，昨日中午到新北市政府和侯友宜開會，會中討論到新北市警察的辛苦，但是因為警力的不足，在新北市除了警察同仁之外，還仰賴許許多多的義警、義交、巡守隊等協勤民力。他們為了讓新北市民的交通順暢、安全有保障，做了許多貢獻。但是現在的警政預算，並沒有為他們提供合宜的保障。

她說，執行勤務時不幸猝死的林姓義交，警察局雖然有投保意外險，但是他的狀況僅能獲得10萬元理賠，瑞芳分局只能幫林家募款解圍。

葉毓蘭敬告時力立委，別亂砍警政預算，尤其別讓警察沒錢修警車、沒錢加油、沒錢開冷氣、沒錢為員警與協勤民力買保險。也喊話主席黃國昌，「這位猝逝的林姓義交是你選區的選民，您是否也該幫他募款？」

葉毓蘭表示，侯友宜兩年前號召45期同學成立關懷基金，雖然力量微薄，但是這兩年他們盡量四處慰問因公受傷、重病、死亡的警消同仁及其家屬。希望未來政府能夠負起責任，寬編預算讓所有為治安交通消防貢獻的每一個人，不論是警消同仁還是協勤民力，都獲得應有的保障。最後葉毓蘭更說，希望善心人士捐款，幫助林家人度過難關。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

淫富少李宗瑞靠母金援 用會客菜… 李進良診所港女抽脂猝死 北檢偵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。