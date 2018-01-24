曾策劃炸漢城奧運 前北韓豔諜警告：勿信金正恩！

2018年01月24日 09:37 中時電子報 李靖棠

據美國國家廣播電視網（NBC）報導，南韓平昌冬奧（PyeongChang Olympics）進入倒數開幕階段，北韓官方似乎也透過玄松月（Hyon Song-wol）和樂團出訪，向南邊伸出和平橄欖枝。但看在曾親手炸毀韓航（Korean Air）858號客機、並策劃攻擊1988年漢城奧運（1988 Summer Olympics）、後獲大赦的前北韓豔諜金賢姬（Kim Hyon-hui）來說，卻在專訪中警告文在寅（Moon Jae-in）政府，切莫輕信金正恩（Kim Jong Un）和北韓政府。

北韓前特工金賢姬專訪。

專訪中她提到，「此番所謂的和平談判，只不過是北邊利用此次冬奧為武器，透過國際輿論和壓力，讓南韓被迫幫助打破孤立。」至於兩韓共組聯合球隊？她更直指，完全是金正恩的公開噱頭，一旦緩衝時間取得，當冬奧結束的那一刻，兩韓仍會回到先前對立和時時面對挑釁的局面，因為金正恩絕不會放棄研製核武器。

在巴林被逮捕後，押解回南韓受審的金賢姬（圖中央低頭者）。（圖/美聯社）

現年55歲的金賢姬，出生於平壤，父親是朝鮮外務省官員，畢業於平壤外國語大學日語系。從小多次被選為獻花代表與電影童星，大學就讀於金日成綜合大學（Kim Il-sung University）及平壤外國語大學日語系。19歲那年被選為特務，與被綁架的日籍婦女田口八重子（Yaeko Taguchi）同住達20個月，「學習」成為一名日本人。曾潛入澳門與廣州，學習粵語和執行任務。

直到1987年與搭檔化名前往伊拉克，登上大韓航空前往漢城的858號班機，趁機在機上裝設炸彈後，並在中轉地阿布達比（Abu Dahbi）下機，最終客機在緬甸上空爆炸，機上115人全數罹難。國際刑警（Interpol）經追查後，在巴林堵到兩人，並將服毒自盡的金賢姬從鬼門關前救回，並在當時南韓總統盧泰愚（Roh Tae-woo）的要求下，她被引渡至南韓審判。

承認放置炸彈和謀劃攻擊隔年的奧運會，金賢姬於1990年被法院判處死刑，出庭時的畫面卻讓外界驚豔，後因形象良好獲盧泰愚總統特赦，一年後重獲自由。並在南韓情報單位保護下，成為一名作家；並在1997年與安全部一名官員結婚，但直至今日，她仍不知道滯留北方的家人近況，始終擔心遭暗殺的她，身旁始終有保鏢護衛。

(中時電子報)