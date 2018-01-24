《麻辣》班底病號頻傳 他們都鬼門關前走一遭

《麻辣》班底病號頻傳 張善為、彭曉彤、潘瑋柏都曾鬼門關前走一遭。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

曾在《麻辣鮮師》飾演「格格」的後藤希美子，驚傳癌症病逝已達兩年，消息傳出後震驚演藝圈，但其實《麻辣》班底近年可說是怪病纏身，像是張善為怪病癱瘓多年，潘瑋柏也爆出病危通知。

張善為在《麻辣》飾演柯志明「蝌蚪」，劇中開心果的角色相當討喜，但2013年底血塊壓迫脊椎神經，緊急送到醫院開刀後，整個人居然癱瘓不良於行，經過三年多復健，雖然還沒辦法站立，但已可以彎曲腳掌和腳踝，就連氣色也變得紅潤許多，不過他幾乎與演藝圈好友斷絕聯絡，僅接受助理阿耀探訪，至於現在病情恢復到何種程度，暫時就不得而知了。

彭曉彤在《麻辣》第三代飾演「葉小彤」，演藝事業打開知名度，五年前嫁為人妻並育有1兒1女，沒想到去年6月檢查出有3公分腫瘤，被醫生判定罹患子宮頸癌，沒想到進行手術將子宮及卵巢切除後，竟發現左骨盆淋巴有感染，再次將部分淋巴切除，治療期間做了28次放療及10次化療，甚至還跟老公交代後事，表示「如果我走了，要找一個對小朋友好的後母哦」。

「唱跳天王」潘瑋柏曾在《麻辣》飾演「Money」，劇中與陸小曼一段純純的愛，引起粉絲熱烈討論，去年推出新專輯《illi異類》，加上錄製2檔真人秀節目，工作滿檔導致累倒送醫，過程中發高燒到40度不退，還住進加護病房，之後被醫師判斷罹患肺炎後住院十多日，一度傳出肺部感染引發纖維化，連醫院都發出病危通知，消息傳出後，令大批歌迷擔心不已，但慶幸已康復順利出院。

(中時電子報)

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