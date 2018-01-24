「旺事如意」生肖特展開幕！營隊招生兼看超Q狗狗！

與狗有關的動物包含擅長群體狩獵的「鬣狗科斑點鬣狗」。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

咻！再過不到3周！就是農曆新年囉！狗年要「旺旺」！今年適逢農曆狗年，台北市立動物園特別以園內物種名稱、或動物系統分類上與「狗」有關的動物，作為「旺事如意」生肖特展的主角；特展更首次使用遊戲闖關APP及數位學習單，希望讓學習更生動、有趣。除此之外，還推出「狼來了」親子營，等您來參加。

與「狗」有關的動物包含英俊帥氣的犬科動物「北美灰狼」。（台北市立動物園提供）

一年一度的農曆年即將到來，動物園今年將在1月27日(六)下午1點，於兒童區入口處舉辦「旺事如意」生肖特展開幕活動，讓大家一同來了解動物園內與狗有關的動物們：包含英俊帥氣的犬科動物-北美灰狼、擅長群體狩獵的鬣狗科-斑點鬣狗、園區內的退休護衛犬Merry，及名字中有「犬」字且愛挖地洞的超萌黑尾草原犬鼠…等。

與狗有關的動物包含名字中有「犬」字且愛挖地洞的超萌「黑尾草原犬鼠」。（台北市立動物園提供）

今年生肖特展與台北商業大學、台北市立大學合作，首次推出遊戲闖關APP，只要在指定動物的活動場前挑戰回答問題，闖關完成即可到遊客服務中心兌換「旺事如意」限量獎品一份，數量有限送完為止喔！

動物園今年將在1月27日（六）下午1點，於兒童區入口處舉辦「旺事如意」生肖特展開幕活動。（台北市立動物園提供）

另外，為了推廣保育教育，今年動物園特別配合生肖狗年氛圍，推出「狼來了」親子體驗營活動，帶領大家認識跟同為犬科的動物-灰狼。狼群的足跡曾幾乎踏遍北半球的溫帶地區，牠的國度瀰漫著神秘、美麗與壯闊的色彩。此次營隊透過動物保育員的經驗分享及活動體驗方式，一窺牠的英姿。歡迎國小一到六年級學童或親子組參加，即日起開放上網報名。

「旺事如意」特展推出遊戲闖關APP，闖關完成即可兌換限量獎品一份。（台北市立動物園提供）

想了解這些狗年最夯的動物，別忘了帶上親戚朋友在本周六與我們一起揭開「旺事如意」特展的篇章， 也千萬別錯過好玩的「狼來了」營隊喔！祝您狗年旺旺來。

(中時電子報)

「旺事如意」特別版門票將於農曆春節期間開賣。（台北市立動物園提供）

狗年「旺事如意」特展開幕 動物園生肖營隊招生囉。（影片由台北市立動物園製作，取自YouTube）
「狼來了」親子體驗營活動 報名網址
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