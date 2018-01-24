粉紅夾道！陽明山平菁街櫻花開了 淡水天元宮三色櫻正美

2018年01月24日 09:52 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

平菁街櫻花盛開約5成。(圖／北市大地處)

冬末春初之際，除了淡水天元宮後山櫻花綻開8成，台北陽明山櫻花也開了！以寒櫻、山櫻花居多的平菁街，因地處迎風面及受氣候影響，近日櫻花搶先開跑，目前盛開約有5成，單車族能騎乘鐵馬上陽明山，體驗櫻花夾道的風速快感。

北台灣賞櫻勝地之一的淡水天元宮，昨日後山的三色櫻花況開有8成，這周正是最佳賞櫻期，想前往賞櫻的民眾，可從面對天壇左側山路步行約10分鐘抵達。

浪漫單車賞櫻夯，陽明山鐵馬驛站春意濃。(圖／北市大地處)

平菁街櫻花綻放，令人陷入粉紅花海世界。(圖／北市大地處)

而每年1月下旬相繼盛開的平菁街櫻花也傳來新訊，平菁街的2處鐵馬驛站周邊櫻花目前盛開約有5成。位在至善路3段71巷通往平等里方向最陡峭路段，「溪山鐵馬驛站」是台北市首個專為山區單車族設置的休憩站，驛站附近的櫻花林，恰好提供單車族休憩賞櫻；往菁山路冷水坑方向還會經過「菁山鐵馬驛站」，這路段沿線景觀多變，可以依季節欣賞櫻花、楓葉等景觀，更可轉往菁山路131巷欣賞被櫻花渲染成一片粉嫩的衛星雷達站的獨特景觀。

溪山鐵馬驛站是北市第1個專為山區單車族設置的休憩站，周邊設有觀景平台。(圖／北市大地處)

此外，溪山及菁山鐵馬驛站分別位於士林溪山及菁山社區，周邊景點眾多，包含內雙溪自然中心、溪山百年古圳、菁礐古圳及風櫃嘴步道等知名景點，平日就有許多車友穿梭其間，鐵馬驛站視野遼闊，可遠眺大台北地區，非常適合民眾前往踏青。

(中時電子報)