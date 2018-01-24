美國海軍陸戰隊蝮蛇緊急降落 本月第三起

綜合日本媒體報導，一架駐紮日本沖繩縣普天間航空基地的美國海軍陸戰隊AH-1Z蝮蛇攻擊直昇機，昨日晚間執行夜航訓練時，於8時25分在距離普天間基地西方61公里處沖繩縣的離島渡名喜島，島上西北方靠近港口處的直昇機場緊急降落，機上後座駕駛及前座射手均安。
米軍ヘリ、また沖縄で不時着 今月３回目 渡名喜村：https://t.co/Sr2I07ZtEd ２３日午後８時５分ごろ、沖縄県渡名喜（となき）村で、米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）所属の攻撃ヘリＡＨ１が村営ヘリポートに不時着した。— 文鳥さん ぶんちょうさん ( ⁰⊖⁰) (@komatsunotsuma) January 23, 2018
またです。
米軍ヘリ、今月3回目😡😡😡 pic.twitter.com/yBuAhZcdfv
米軍機が不時着した渡名喜島のヘリポートはすぐ近くに小学校、フェリーが着く港、役場もすぐそこ。10年くらい前に行ったけどあまり観光客もいなくてとってものんびりとした静かな島。 pic.twitter.com/uOpfnas5Qi— myu (@matsumyu) January 23, 2018
據日本《琉球新報》報導，該機警告燈亮，因此採取預防性降落。日本媒體推測可能為液壓系故障。日本防衛省在23日深夜要求駐日美軍司令提供事件的詳細資訊，並對駐紮日本的美軍軍機採取檢查及維護措施，以避免再次發生事故。
本月6日，一架UH-1Y毒液通用直昇機緊急降落在沖繩縣東方伊計島的沙灘，8日一架AH-1Z蝮蛇攻擊直昇機緊急降落在沖繩縣中部讀谷村的廢棄物處理廠。兩起事件機組人員均安。此次事件勢必將進一步加強沖繩縣反對駐日美軍的勢力。
(中時電子報)
文章來源：渡名喜に米軍ヘリ、不時着か
文章來源：米軍ヘリがまた緊急着陸、 沖縄・渡名喜村