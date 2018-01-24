美國海軍陸戰隊蝮蛇緊急降落 本月第三起

2018年01月24日 10:13 中時電子報 喻華德

綜合日本媒體報導，一架駐紮日本沖繩縣普天間航空基地的美國海軍陸戰隊AH-1Z蝮蛇攻擊直昇機，昨日晚間執行夜航訓練時，於8時25分在距離普天間基地西方61公里處沖繩縣的離島渡名喜島，島上西北方靠近港口處的直昇機場緊急降落，機上後座駕駛及前座射手均安。

據日本《琉球新報》報導，該機警告燈亮，因此採取預防性降落。日本媒體推測可能為液壓系故障。日本防衛省在23日深夜要求駐日美軍司令提供事件的詳細資訊，並對駐紮日本的美軍軍機採取檢查及維護措施，以避免再次發生事故。

本月6日，一架UH-1Y毒液通用直昇機緊急降落在沖繩縣東方伊計島的沙灘，8日一架AH-1Z蝮蛇攻擊直昇機緊急降落在沖繩縣中部讀谷村的廢棄物處理廠。兩起事件機組人員均安。此次事件勢必將進一步加強沖繩縣反對駐日美軍的勢力。

(中時電子報)