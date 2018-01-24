安倍將出席平昌冬奧開幕式 籲韓履行慰安婦協議

2018年01月24日 10:48 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三決定出席在南韓舉行的平昌冬季奧運會的開幕典禮。訪韓期間預定與南韓總統文在寅會談，並要求南韓履行2015年底，兩國正式達成協議的日韓慰安婦協議，同時與南韓確認，將堅持對北韓的施壓路線。

日媒報導，多位日本政府相關人士24日透露，安倍已決定訪韓。南韓政府去年正式邀請安倍赴韓出席平昌奧運開幕典禮，但安倍一再以「要視國會日程再行研究」的理由推拖，主要是南韓否定日韓慰安婦協議，要求日本政府再次謝罪，引起日方的不滿。

安倍最後決定出席平昌奧運，主要是希望在接下來2020年日本主辦東京奧運、帕奧時，也能得到南韓方面的合作。除了安倍之外，奧運大臣鈴木俊一也預定出席平昌奧運的開幕典禮。

有關安倍到底該不該出席平昌奧運，去年底時日本政府內的反對意見居多。因南韓政府公布日韓協議談判過程的調查結果，文在寅明言，「日韓協議解決不了慰安婦問題」。

南韓政府今年初發表的有關日韓慰安婦問題新方針中也提及，該協議無法真正解決問題，日方立即以違反「最終且不可逆(轉)」的協議精神強烈抗議。

但執政黨內大多認為，日本將於2020年舉辦東京奧運，應該將體育與政治問題切割開，如果安倍不出席平昌奧運，日本舉辦東京奧運時，可能也很難得到南韓的合作。

安倍此行還打算與文在寅會談，重新說明日本履行日韓協議的經過，強烈敦促南韓遵守該協議，且拒絕韓方所期待的日本採取向前慰安婦道歉等追加措施。

安倍也將與文在寅協議北韓的問題，期待美日韓繼續合作對北韓增強最大限度的施壓。南韓大致決定在平昌奧運及帕奧期間，停止與美國舉行聯合軍演。安倍此行也希望提醒南韓，不要被因奧運而與北韓安易對話的氛圍所影響。

(中時)