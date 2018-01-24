《總統美食吃GoGo》飄香70年竹昇麵 港特首甘坐路邊也要嘗

《總統美食吃GoGo》飄香70年竹昇麵 港特首甘坐路邊也要嘗
友善列印
中時電子報
中天中視／李錦華　中時電子報／

全球總統吃GoGo帶您到澳門，這裡有廣東最傳統的竹昇麵，以竹竿壓打製作麵及雲吞皮，使得麵條柔韌有彈性，雲吞皮薄可透光而不破，吸引來的顧客包括前香港特首曾蔭權等老饕捧場，近年還吸引了不少台灣遊客，慕名而至。

《總統美食吃GoGo》飄香70年竹昇麵 港特首甘坐路邊也要嘗

三種麵粉再加鴨蛋雞蛋搓成粉團之後，師父李明佳開始坐在竹竿上單腳著地，一上一下表演他的真功夫，竹昇麵是以竹竿來壓打麵團，把它壓成有如布疋，再以人手或機器砌成麵。李明佳表示廣東麵有鹼水，竹可以排臭，不只麵條用竹竿壓，連六記的雲吞皮也是用竹竿壓成，做到柔韌兼備比影印紙還要薄，就像布一樣有韌性，用力拉也不會斷，還有一個特點就是怎麼煮都不會爛。

《總統美食吃GoGo》飄香70年竹昇麵 港特首甘坐路邊也要嘗

鮮蝦雲吞以海麻蝦配上豬肉做餡料，麵條煮熟加入佐料乾撈，再加上炒過的蝦卵，200元台幣的蝦籽雲吞撈麵就可以上桌了。台灣的遊客認為台灣的麵比較軟，澳門的麵比較硬也比較有彈性。從過去的碼頭苦力到現在的遊客名人，六記連續多年獲米其林推薦，雖然這裡是澳門的老城區也遠離賭場飯店，不過這裡愈夜愈美麗，甚至前香港特首曾蔭權來這裡吃也曾經要坐到門外。

傳統食物是最簡單的，但最簡單的確也是最難做好的，米通鯪魚球以新鮮的順德鯪魚肉，加入鹽巴、胡椒粉、蔥花等搓打，弄成丸子再油炸，李明佳承認很多美食的製作的確可以用機械取代，但手工所做出的口感才是民間智慧的傳承，這些年分別有來自台灣、夏威夷、菲律賓等地的廚師前來拜師學藝。考慮店租費用及人力需求等問題，竹昇麵是否能繼續傳承下去，師父李明佳也沒有把握。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
粉紅夾道！陽明山平菁街櫻花開了… 五星飯店全輸它？網友最愛的吃到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。