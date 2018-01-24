2018年01月24日 09:56 中時電子報 黃鈺潔 中天中視／李錦華 中時電子報／

全球總統吃GoGo帶您到澳門，這裡有廣東最傳統的竹昇麵，以竹竿壓打製作麵及雲吞皮，使得麵條柔韌有彈性，雲吞皮薄可透光而不破，吸引來的顧客包括前香港特首曾蔭權等老饕捧場，近年還吸引了不少台灣遊客，慕名而至。

《總統美食吃GoGo》飄香70年竹昇麵 港特首甘坐路邊也要嘗

三種麵粉再加鴨蛋雞蛋搓成粉團之後，師父李明佳開始坐在竹竿上單腳著地，一上一下表演他的真功夫，竹昇麵是以竹竿來壓打麵團，把它壓成有如布疋，再以人手或機器砌成麵。李明佳表示廣東麵有鹼水，竹可以排臭，不只麵條用竹竿壓，連六記的雲吞皮也是用竹竿壓成，做到柔韌兼備比影印紙還要薄，就像布一樣有韌性，用力拉也不會斷，還有一個特點就是怎麼煮都不會爛。

《總統美食吃GoGo》飄香70年竹昇麵 港特首甘坐路邊也要嘗

鮮蝦雲吞以海麻蝦配上豬肉做餡料，麵條煮熟加入佐料乾撈，再加上炒過的蝦卵，200元台幣的蝦籽雲吞撈麵就可以上桌了。台灣的遊客認為台灣的麵比較軟，澳門的麵比較硬也比較有彈性。從過去的碼頭苦力到現在的遊客名人，六記連續多年獲米其林推薦，雖然這裡是澳門的老城區也遠離賭場飯店，不過這裡愈夜愈美麗，甚至前香港特首曾蔭權來這裡吃也曾經要坐到門外。

傳統食物是最簡單的，但最簡單的確也是最難做好的，米通鯪魚球以新鮮的順德鯪魚肉，加入鹽巴、胡椒粉、蔥花等搓打，弄成丸子再油炸，李明佳承認很多美食的製作的確可以用機械取代，但手工所做出的口感才是民間智慧的傳承，這些年分別有來自台灣、夏威夷、菲律賓等地的廚師前來拜師學藝。考慮店租費用及人力需求等問題，竹昇麵是否能繼續傳承下去，師父李明佳也沒有把握。

(中時電子報)