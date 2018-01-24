政壇女力時代 國民黨2018要靠她們

2018年01月24日 10:08 中時電子報 張怡文

政壇也將正式進入女力時代！以「國民黨女力崛起，將翻轉決勝中台灣」為主題的短片，目前在youtube上已成為熱門點閱影片，國民黨在中台灣的四位縣市長女性候選人，包括台中市盧秀燕、雲林縣張麗善、彰化縣王惠美及嘉義市黃敏惠，4人共組《中部藍天聯盟》，影片中她們和4位民進黨現任縣市長大PK，誓言要用女力翻轉中台灣。這幾位來勢洶洶的女將們，確實為2018年底縣市長選情帶來不小震憾。

「綠色執政 最佳保證」 口號早已落空！

面對實力頗強的台中市長林佳龍，已有10年台中立委資歷的盧秀燕直言，台中空氣品質實在太差。她曾在立法院質詢提到，燃媒發電目前已占全國總發電量45%，到2020年更拉到50%，台中16個空氣品質監測站中，84曾一度出現8站紫爆、3站紅色警示，林佳龍市長卻在臉書中，將空污怪到颱風影響和地形關係，民眾怒問：「市長你住台中哪裡？是否也一樣每天呼吸困難而求救無門？」

盧秀燕引用中部嚴重的空污，質疑林佳龍市長施政能力。圖/截自Youtube

而對彰化縣的綠色執政，短片中更直接挑戰這位民調掛車尾的綠色縣長魏明谷，並指在颱風來臨時有縣市放假，民眾在縣長臉書問：「怎麼沒放假？」，沒問還好，一看縣長回應以為看錯了，縣長大人竟回3個字「放個毛」，這位縣長還真的是省字一哥。

女力們在影片中也直指雲林縣的垃圾問題，斗六轉運站一度囤積了8千多噸垃圾無法處理，縣長李進勇無疑讓市民陷入環境衛生的空前危機。另外，嘉義市府前衛生局長黃維民離職時，更列出市長涂醒哲八大罪狀，包括涂醒哲飆罵下屬「笨蛋」，把科長罵哭等。《天下雜誌》公布的2017首長滿意度民調中，涂醒哲的表現，更在22縣市評比中，敬陪末座。

當然這4位國民黨中台灣的女力們，也是來者不凡。盧秀燕強調，不管藍綠執政，她都會緊盯物價督導小組，尤其是颱風季節前後，為小市民財政斤斤計較；也和前台中市長胡志強共同爭取重大工程預算，包括363億台74線工程款等。至於前嘉義市長黃敏惠，在任期內表現優異，都是4.5顆星的高評價；挑戰彰化縣長的立委王惠美，在民調上更是以35.89%的支持度，贏過現任縣長魏明谷的26.28%；地方人脈勢力強大的張麗善，要出馬挑戰的現任雲林縣長李進勇，其在縣長任內表現也是倒數第1。

2018年，國民黨在中台灣是否能靠強大的女力翻轉？不但考驗國民黨的重生能量，也是檢驗民進黨的執政成績是否禁得起挑戰的最佳機會。

(中時電子報)