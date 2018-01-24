顏清標4媳婦都好正 次子妻是3年前「遊法失聯正妹」

2018年01月24日 10:16 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

顏清標4個媳婦都超正。圖為小兒子顏嘉儀的太太蘇毓涵。(中時資料照)

顏家老三顏宏全(右)與孫嘉蓮(左)訂婚，後來分手。孫嘉蓮神似藝人Angelababy。(顏清標提供)

顏家老大顏寬恒妻子陳麗凌(中)，替夫婿站台拉票。(中時資料照)

前立委、鎮瀾宮董事長顏清標(左一)。(中時資料照)

(16:00更新文圖 老三顏宏全和孫嘉蓮訂婚後分手 與陳育婷結婚)前立委顏清標小兒子顏嘉儀，之前娶氣質美女蘇毓涵；原以為單身的二兒子顏仁賢，如今傳出也結婚了，對象是3年前遊法失蹤的正妹黃子涵。因顏仁賢小女兒日前滿月，顏清標在服務處開10幾桌宴客，顏仁賢妻子身分也曝光。

黃子涵3年前在法國巴黎失蹤，登上媒體版面，當時顏清標出力協尋，傳出黃子涵是顏仁賢的前女友，但顏家否認。《三立新聞網》昨報導，黃子涵現在成為顏家媳婦，還生了1子1女。

顏仁賢終結單身後，顏清標4個兒子全結婚，妻子都是高顏值。老大顏寬恒太太陳麗凌，留著長髮，加上瓜子臉；老二顏仁賢妻子黃子涵，長相甜美。

顏家老三顏宏全和孫嘉蓮訂婚後分手，她神似藝人Angelababy；顏宏全後來和陳育婷結婚，陳育婷也是美人胚子。老么顏嘉儀另一半蘇毓涵，是高中校花，曾在大專院校公仔設計賽奪冠。

(中時電子報)

老三顏宏全(左)與妻子陳育婷(右)。(翻攝顏宏全臉書)

老么顏嘉儀(右)與蘇毓涵(左)2006年結婚，兩人當時僅17歲，被媒體大肆報導。(中時資料照)