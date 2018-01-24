父遭女控性侵180次因兒一句話判無罪 網友：不單純

2018年01月24日 10:16 中時電子報 張國欽

新北市一名13歲少女指控父親自2011起至前年8月，趁夜性侵、猥褻近180次，但與少女同睡一房的哥哥在新北地院審理時，卻證稱沒見過父親性侵妹妹，少女到醫院檢驗也沒發現陳舊性裂傷，法官最終認定少女指控父親的罪證不足判無罪，但仍可上訴。

這名少女指稱，她從2011年就讀國小一年級，40多歲的父親就小闖入她與哥哥的房間，趁她睡覺猥褻她的胸部，並從2014年開始對她性侵，後來她把這件事告訴同學，老師輾轉得知才報警查辦，法院後對少女的父親依對未成年成乘猥褻、強制性交等罪起訴。

《蘋果日報》報導，少女的父親在新北地院開庭時完全否認，法院也考量若父親強制性交女兒，且如女兒作證所稱當時「很痛」，甚至有把父親踢開，處女膜應會有傷勢，但醫院卻查無任何陳舊傷。

此外，依少女指證時間、事實較明確的2016年8月14日，當日少提及早上被父親猥褻，檢察官訊問時改說晚上，法院開庭又說是早上，有供述前後不一的情形。

再者，少女稱遭父猥褻、性侵近5年，一家雖輾轉住過新北三重、蘆洲、新竹湖口等地，但女兒不是跟哥哥同睡一張雙人床，就是上下鋪，但哥哥作證時，卻說「從未撞見父親性侵」；另少女的媽媽也稱少女從沒提過此事，直到爆發前女兒跟父親互動也良好。法院全案事證仍不足，才判父親無罪。

針對這起案例，有網友認為，少女會指控父親性侵的背後原因應不單純，雖有人認為少女誣告父親，但也有人對其家人的證詞感到懷疑，認為是否爸爸有暴力行為，才會讓哥哥被迫出庭說謊？另對少女13歲還與哥哥同睡一房，有網友指出：「這樣不好吧！這是個什麼樣的家庭？」

(中時電子報)