媽祖醫院3D人工膝關節 老翁術後恢復「跑跳人生」

媽祖醫院3D人工膝關節，老翁術後順利出院。（張朝欣攝）

友善列印
中時

77歲老翁月前於北港媽祖醫院接受膝關節手術，置換由3D列印技術製作出來的暫時性人工膝關節，協助人工膝關節術後重建，經過1個月的術後休養與復建，24日出院，特別感謝院方讓他恢復「跑跳人生」。

一般健保人工膝關節置換後，正常可以維持10至15年，但若是細菌感染或鬆脫，就必需考慮接受再置換手術處理。土庫鎮77歲林老先生，之前因退化性關節病變，接受人工膝關節置換已11年之久。

去年林老先生因右膝關節念珠菌感染，腫脹疼痛不已，在他院接受感染科抗生素治療，但膝關節感染一直無法控制，醫師曾建議需手術解決，但病患因猶豫術後膝關節會僵直一段時間，將造成行動生活不便，遲遲不敢接受手術。

副院長馮逸卿指出，林老先生轉診到本院，去年12月26日施行手術後，膝關節可活動0至80度，同時配合感染科醫師建議抗生素持續治療，經過1個月的留院觀察與復建，林老先生於24日順利出院。

馮逸卿指出，3D列印技術在骨科手術的臨床實際應用上，已經有許多成功案例。中國醫藥大學台中附設醫院，於2014年9月創建全台第1個設置在醫院的3D列印醫療研發中心。

媽祖醫院與中國附醫體系合作，也有能力進行類似先進精準的手術，讓患者的生活不受到影響。林老先生談到手術後的感受，很高興自己的生活品質絲毫沒有受到影響，感謝媽祖醫院給雲林鄉親帶來醫療新體驗及新希望。

(中時)

《人體實驗室》下顎腫脹、常口乾… 冬天少喝水 小心尿道結石

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。