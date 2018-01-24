媽祖醫院3D人工膝關節 老翁術後恢復「跑跳人生」

2018年01月24日 10:37 中時 張朝欣

77歲老翁月前於北港媽祖醫院接受膝關節手術，置換由3D列印技術製作出來的暫時性人工膝關節，協助人工膝關節術後重建，經過1個月的術後休養與復建，24日出院，特別感謝院方讓他恢復「跑跳人生」。

一般健保人工膝關節置換後，正常可以維持10至15年，但若是細菌感染或鬆脫，就必需考慮接受再置換手術處理。土庫鎮77歲林老先生，之前因退化性關節病變，接受人工膝關節置換已11年之久。

去年林老先生因右膝關節念珠菌感染，腫脹疼痛不已，在他院接受感染科抗生素治療，但膝關節感染一直無法控制，醫師曾建議需手術解決，但病患因猶豫術後膝關節會僵直一段時間，將造成行動生活不便，遲遲不敢接受手術。

副院長馮逸卿指出，林老先生轉診到本院，去年12月26日施行手術後，膝關節可活動0至80度，同時配合感染科醫師建議抗生素持續治療，經過1個月的留院觀察與復建，林老先生於24日順利出院。

馮逸卿指出，3D列印技術在骨科手術的臨床實際應用上，已經有許多成功案例。中國醫藥大學台中附設醫院，於2014年9月創建全台第1個設置在醫院的3D列印醫療研發中心。

媽祖醫院與中國附醫體系合作，也有能力進行類似先進精準的手術，讓患者的生活不受到影響。林老先生談到手術後的感受，很高興自己的生活品質絲毫沒有受到影響，感謝媽祖醫院給雲林鄉親帶來醫療新體驗及新希望。

(中時)