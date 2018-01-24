李宗瑞坐爽監？矯正署：看圖說故事 報導不實

2018年01月24日 10:27 中時 陳志賢

媒體報導「富少淫魔」李宗瑞坐爽監，還以電池當賭資，違規涉賭還調去較輕鬆的工場，甚至如「黑牌雜役」，事情都叫別人做，法務部矯正署今早澄清，批評媒體以其他照片「看圖說故事」，引用未經證實的消息來源，就推論李坐爽監，報導不實，整篇內容均非事實。

媒體報導，李宗瑞與獄友「下暗棋」賭博被查獲，傳聞他在獄中用電池當籌碼，或用買東西開卡的方式來支付，並調到比較爽的「老人工場」，還當起「黑牌雜役」，負責保管工場內音響的遙控器，有事叫別人做，輕鬆過一天。

報導並稱李屬於累進處遇第四級，目前還不能看掌上型電視，疑託符合資格的獄友，幫他買電視，再讓給他使用。

對此，矯正署表示，李因違背紀律接受監規懲罰後，改配業至第15工場作業，該工場從事紙袋加工作業，李作業及在監作息與其他收容人並無差別，尚無僅負責操作音響爽差等特權情事，報導與事實不符。

另經查李目前並沒有掌上型電視機，是與其他收容人利用工場大電視共同觀賞節目，至於李購買電池，是給小型電風扇使用，並無屯積。

矯正署批評媒體以家屬購買會客菜的照片，影射李宗瑞家屬以人頭寄送菜餚，是「看圖說故事」，引用未經證實之消息來源，推論收容人恃強凌弱及北監管理不公等不實訊息，內容全為推論臆測，並非事實。

(中時)